AMLO reconoce tensiones entre Sedena y Semar

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que existen “diferencias” entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

La admisión del mandatario se dio tras las filtraciones del Pentágono (Estados Unidos) de un chat de Discord que evidenciaba dichos roces entre los titulares de ambos organismos, José Rafael Ojeda y Luis Cresencio Sandoval.

Durante la conferencia ‘mañanera’ de este miércoles, miembros de la prensa cuestionaron a López Obrador sobre si existen o no diferencias o roces entre ambas secretarias: “Claro”, respondió el presidente pero aseguró que eran normales y no afectan la “cooperación”.

“Claro [que había diferencias entre los titulares de la SEMAR y la SEDENA]. ¿Saben dónde había más diferencias? En el gabinete de [Benito] Juárez [García], que es el mejor gabinete que ha habido en la historia de México”, dijo.

Filtraciones del Pentágono sobre Sedena y Semar

De acuerdo con los documentos filtrados del Pentágono, existen tensiones entre la Sedena y Semar al punto que la cooperación entre ambas se vería afectada.

Un reportaje de The Washington Post señaló que el secretario de la Marina mexicano, el almirante José Rafael Ojeda, ordenó a sus oficiales “limitar la cooperación” con la Sedena.

José Rafael Ojeda y Luis Crescencio Sandoval

El documento filtrado por Jack Teixeira en Discord, indica que la instrucción de la Semar se dio después de que la Sedena tomó control de todo el espacio aéreo mexicano, mientras que el presidente López Obrador tendría planeado dar más tareas al Ejército.

The Washington Post afirmó que un funcionario de la Embajada de México en D.C. se negó a hacer comentarios los supuestos roces, además los documentos filtrados no revelaban si la información fue obtenida por intercepciones telefónicas o de las autoridades mexicanas.

AMLO reacciona a filtración sobre las Fuerzas Armadas de México

Durante la conferencia ‘mañanera’, López Obrador criticó las filtraciones de información a medios de comunicación que atribuyó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) con el propósito de “dominar la atención pública”.

El mandatario señaló específicamente a medios como The Washington Post, The New York Times en Estados Unidos, y el Reforma, El Universal, Aristegui Noticias y a Carlos Loret de Mola (LatinUs) de tener como fuente a la DEA.

“La intromisión de las agencias como la DEA en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, violando flagrantemente nuestra soberanía, el querer dominar la opinión pública de México mediante el contubernio con medios de comunicación, nacionales y extranjeros”, aseveró.

“Miren qué frivolidad, qué vulgaridad, qué superficial, ¿cuál es la nota filtrada del Pentágono al Washington Post?, que se están peleando la SEDENA y la Marina, qué, ¿Ellos no se pelean allá?”, dijo sobre las tensiones entre las Fuerzas Armadas mexicanas.

“¿Quieren otra nota? Hacienda se pelea con CFE, cada quien tiene su criterio, Economía con Hacienda, es de lo más normal”, concluyó López Obrador desde Palacio Nacional.

Sobre los documentos filtrado del Pentágono, AMLO reconoció que al interior de su gobierno hay diferencias, no solo entre la @SEDENAmx y @SEMAR_mx. pic.twitter.com/HFXvCsT0s4 — La-Lista (@LaListanews) April 19, 2023