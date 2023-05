Francisco Garduño 'duerme tranquilo' pese a incendio en Cd. Juárez donde murieron 40 migrantes

CIUDAD DE MÉXICO.- Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), dijo que “duerme tranquilo” ante el incendio en Ciudad Juárez donde murieron 40 migrantes porque él estaba a más de mil kilómetros de distancia.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario federal dijo estar tranquilo pese al proceso legal en su contra por lo acontecido en Ciudad Juárez, hecho por el que responsabilizó a migrantes venezolanos.

“Yo estaba a mil 800 kilómetros de distancia del suceso. No podía llegar en tres minutos que se suscitó la conflagración, en la cual dos venezolanos provocaron con dolo el incendio y empleados del Instituto Nacional (de Migración), irresponsablemente, no localizaron el fuego”, afirmó.

Garduño Yáñez también dijo que no tiene contemplado renunciar a su cargo y será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien decida si continúa o no frente al INM.

“Duermo tranquilo, yo solamente soy un empleado más soy parte del equipo y no conozco las decisiones del presidente a torno a mi cargo; sin embargo, nunca me escondí para hacer frente a la tragedia en Ciudad Juárez”.

Francisco Garduño es vinculado a proceso

El pasado 1 de mayo Francisco Garduño fue vinculado a proceso por ejercicio ilícito del servicio público, pero el mismo juez ordenó la no revocación de su cargo debido a la presunción de inocencia.

“El juez fue quien ordenó que no me podían revocar el cargo porque hay presunción de inocencia, pero algunas gentes ya me acusaron, me procesaron, me condenaron”, expresó el titular del INM en entrevista este viernes 19 de mayo.

El Ministerio Público Federal apuntó que Francisco Garduño omitió de sus funciones la atribución que tenía para desempeñar protocolos de actuación contra incendios y hacinamientos.

Alegó también que el comisionado del INM tenía conocimiento de un informe que advertía de la falta de condiciones para operar de la estación migratoria de Ciudad Juárez.

El titular del INM seguirá su proceso en libertad pero firmará cada quince días.

40 migrantes mueren durante incendio en Ciudad Juárez

Alrededor de las 22:00 horas del pasado lunes 27 de marzo se registró un incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez donde encontraban detenidos 68 migrantes originarios de Centroamérica y Sudamérica.

40 perdieron la vida y 27 hospitalizados en tres unidades médicas de la ciudad, hasta el primer fin de semana de abril durante el cual se trasladaron a seis heridos a la Ciudad de México.

Incendio en Ciudad Juárez deja saldo de 40 muertos y varios heridos

El día del incendio en el centro migratorio se encontraban detenidas 68 personas, de las cuales 28 son guatemaltecas, 14 hondureñas, 12 salvadoreñas 12 venezolana y una colombiana.

El pasado 31 de marzo se ordenó el cierre de la estación migratoria del INM donde ocurrió el incendio con lo que se suspenden las actividades de presentación y alojamiento de migrantes extranjeros con estancia irregular en el país en dicho inmueble.