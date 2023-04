Ordenan cierre de estación del INM donde ocurrió la tragedia en Ciudad Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación (Segob) determinó la suspensión definitiva de la Estancia Provisional donde murieron 39 migrantes tras el incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dicha determinación implica que la estancia del INM queda cerrado para las actividades de presentación y alojamiento de migrantes extranjeros con estancia irregular en el país.

“Derivado de los hechos del pasado 27 de marzo en el área de alojamiento de dicha sede migratoria, que provocó la muerte y lesiones de personas migrantes extranjeras, el inmueble quedó inoperable para la atención que brinda el INM”, indica el comunicado oficial.

¿Qué pasará con los migrantes en Ciudad Juárez?

De acuerdo con el comunicado oficial del INM, “de forma temporal se designa al Centro Integrador para el Migrante (CIM) ‘Leona Vicario’” para continuar con el trabajo en materia migratoria en la región fronteriza de las autoridades federales.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, indicó que las personas migrantes albergadas en la estancia ahora cerrada serán trasladadas al centro ‘Leona Vicario’.

La fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías, reiteró que se rescindió del contrato que otorgó el INM al Grupo de Seguridad Privada CAMSA para prestar sus servicios en la estación migratoria donde se registró el incendio.

“Reiteramos la indignación y el dolor que genera para el Gobierno de México este tipo de hechos […] Nuestra política es de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad”.

Te recomendamos: Irregularidades en CAMSA, empresa de seguridad en el centro de migrantes en Ciudad Juárez

Dictan prisión preventiva presuntos responsables de tragedia en Ciudad Juárez

En días pasados la secretaria Rosa Icela Rodríguez, informó que han identificado a ocho probables responsables de la muerte de migrantes en el incendio de Ciudad Juárez.

Entre los presuntos responsables se encontraban dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de una empresa de seguridad privada, de los cuales seis fueron imputados al ser señalados por dejar a los migrantes encerrados en las celdas al momento del incendio.

“Se concedieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INAM, dos policías de seguridad privada y una persona que inició el incendio [...] por los delitos de homicidio dolos y lesiones”, subrayó la fiscal especializada en materia de DDHH., Sara Irene Herrería Guerra.

Incendio en Ciudad Juárez deja saldo de 39 muertos y varios heridos

También este viernes el juez de distrito, Ernesto Cornejo Ángeles, dictó prisión preventiva por los delitos de homicidio y lesiones, a cinco personas implicadas en la muerte de los migrantes en el centro de INM en Ciudad Juárez.

Tres de los imputados son servidores públicos del INM, uno es guardia de la empresa de seguridad privada que prestaba servicios en la estancia y un migrante de nacionalidad venezolana, señalado por presuntamente iniciar el incendio en cuestión.

Los imputados quedaron recluidos en los Centros de Readaptación Social estatal 2 y 3 de la entidad.

Lee también: Agentes serían responsables de la muerte de migrantes en incendio en Ciudad Juárez: SSC

AMLO en Ciudad Juárez

Este viernes 31 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a Ciudad Juárez tras el incendio en la estación migratoria en el que fallecieron 39 migrantes el pasado lunes 27 de marzo.

A su llegada a Ciudad Juárez, un grupo de migrantes intentaron bloquear el paso de la camioneta en la que viajaba el mandatario, quien recibió gritos de protesta como mensaje de bienvenida.

“Son unos asesinos”; “¡Justicia!” y “¡Que salga, que salga!”, fueron algunos de los gritos de protesta de los migrantes que protestaban en la zona por donde transitó el mandatario este viernes.

Migrantes exigen justicia al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua.



Intentaban ser escuchados antes de que el presidente se fuera ???? pic.twitter.com/XhxL6S8t5a — Azucena Uresti (@azucenau) March 31, 2023

“¡Somos inmigrantes, todos somos hermanos, merecemos respeto, somos seres humanos, no a la xenofobia!” o “¡Hoy fueron ellos, mañana podrán ser otros!”, gritaron durante la protesta contra la política migratoria de AMLO.

Migrantes protestan contra AMLO en Ciudad Juárez



"No somos iguales, no nos confunda", fue la respuesta del presidente a quienes protestaron por la muerte de 39 migrantes; "te mandó Maru", le dijo @lopezobrador_ a una mujer, refiriéndose a la gobernadora panista de Chihuahua. pic.twitter.com/BAzHDJa7e2 — Político MX (@politicomx) March 31, 2023

En entrevista desde Ciudad Juárez, López Obrador dijo que la muerte de los 39 migrantes en una estación del INM ha sido una de las mayores tragedias de su gobierno, por detrás de la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo en 2019 cuando murieron 137 personas.

“Lo doloroso que ha sido este caso, o sea, para mucha gente, y lo lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles, el más difícil fue lo de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente y luego este".

Sobre este tema: AMLO en Ciudad Juárez, lo reciben con protesta por muerte de 39 migrantes en incendio

Incendio en Ciudad Juárez deja saldo de 39 muertos y varios heridos

Alrededor de las 22:00 del pasado lunes 27 de marzo se registró un incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez donde encontraban detenidos 68 migrantes originarios de Centroamérica y Sudamérica.

39 perdieron la vida y 27 se encuentran hospitalizados en tres unidades médicas de la ciudad.

14 se encuentran en el IMSS, seis de ellos en condición grave y ocho en estado delicado.

11 son atendidos en el Hospital General del Estado de Chihuahua, 10 en estado grave y uno delicado.

Dos se encuentran estables en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El día del incendio en el centro migratorio se encontraban detenidas 68 personas, de las cuales 28 son guatemaltecas, 14 hondureñas, 12 salvadoreñas 12 venezolana y una colombiana.