El INM rescata a 303 migrantes extranjeros transportados en condición de hacinamiento

VERACRUZ, Veracruz.— El Instituto Nacional de Migración (INM), con apoyo interinstitucional, rescató en dos eventos simultáneos a 303 migrantes extranjeros que eran transportados en condición de hacinamiento en las cajas secas de un camión de carga tipo torton y de un tractocamión.

Primer operativo

El primer caso ocurrió a la altura del kilómetro 150 de la carretera Orizaba-Puebla, durante un operativo de verificación en el que se le marcó el alto al conductor del vehículo torton, el cual era acompañado de una camioneta en color blanco.



Al revisar la caja de carga, fueron localizados 107 extranjeros provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua, mismos que no pudieron acreditar su regular estancia en territorio nacional.



Se trata 37 personas adultas; 20 menores de edad no acompañados, así como 21 núcleos familiares integrados por 50 personas más.



Las niñas, niños y adolescentes no acompañados y los núcleos familiares fueron canalizados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y se dio parte a la Procuraduría de la Defensa del Menor en Veracruz; los adultos fueron llevados a oficinas del INM para realizar los trámites migratorios correspondientes.



Las seis personas que transportaban a los migrantes extranjeros en el camión torton y quienes los custodiaban en una camioneta fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en la entidad junto con los vehículos.

Inspección de un tractocamión

En el segundo evento, se detectó un tractocamión mal estacionado en un camino cercano a Fortín de las Flores, y al ser inspeccionado se encontró en su interior a decenas de personas que, al ser cuestionadas, refirieron ser extranjeras sin poder acreditar su estancia regular en el país.



Luego de la inspección migratoria y el conteo correspondiente, se confirmó que se trataba de 196 extranjeros, de los cuales cinco adultos eran provenientes de Guatemala y otros cinco mayores de edad de la India.



Otros 19 eran niñas, niños y adolescentes no acompañados y los restantes 167 estaban conformados en 70 núcleos familiares; todos ellos fueron canalizados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mientras que las personas mayores se condujeron a instalaciones del INM para los trámites migratorios correspondientes.



En este caso no hubo personas detenidas. El tractocamión fue puesto a disposición de las autoridades federales correspondientes.— (Comunicado No. 061/2023).