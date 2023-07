AMLO afirma acatará resolución del INE, pero arremete de nuevo contra Xóchitl Gálvez

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que las medidas del INE buscaban silenciarlo y arremetiera el pasado viernes en contra de Xóchitl Gálvez al revelar información confidencial de dos empresas de la senadora, este lunes de nueva cuenta el tema fue foco de atención en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Un reportero le cuestionó a AMLO sobre las acciones legales que la senadora Xóchitl Gálvez tomaría luego de que se revelada información financiera privada de sus empresas y sobre la queda que de nuevo interpondría en el INE para evitar ésta sea atacada por el mandatario. Al respecto, López Obrador informó que cumplirían con los ordenamientos legales, incluyendo la resolución del INE, aunque insistió que lo que se buscada era silenciarlo.

?? “Vamos a acatar la decisión pero bajo protesta”, afirmó el presidente @lopezobrador_ luego de que el @INEMexico le prohibiera hablar de las elecciones de 2024 y de la senadora @XochitlGalvez. “Es muy injusto que nos limiten nuestra libertad de expresión y el derecho a… pic.twitter.com/1Lq9M8Jhez — Animal Político (@Pajaropolitico) July 17, 2023

"Lo hacemos bajo protesta porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir, de todas maneras vamos a respetar, acatar esas recomendaciones", dijo.

Sobre la publicación de contratos de las empresas de Xóchitl Gálvez, López Obrador afirmó que "Ahora que dimos a conocer que la señora tiene dos empresas y que le ha ido muy bien, porque de vender gelatina pasó a ser millonaria, y dimos a conocer que en nueve años su empresa obtuvo contratos tanto del gobierno como de desarrolladores por mil 400 millones de pesos. Una empresa próspera y empiezan a decir que no jugamos limpio", dijo.

El mandatario afirmó que aún no había sido notificado por el INE sobre la recomendación que esta institución le haría para que no vuelva a mencionar a Xóchitl Gálvez en cualquier evento público que sostenga. De nuevo, bajo el argumento anterior, arremetió contra la senadora: "Como es la candidata, todavía lo puedo decir porque no me han notificado-por el INE-, es la candidata de los potentados, del bloque conservador, de los corruptos, pues para que se entienda bien, de los que se habían dedicado a saquear a México.

Adicional, López Obrador dedicó un espacio para proyectar los documentos que había compartido en su cuenta de Twitter el pasado viernes para dar a conocer, según él, detalles de las empresas de la senadora Xóchitl Gálvez. Al hacerlo, el mandatario estaría reincidiendo en la violación del artículo 16 de la constitución que señala que "toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley...".

El presidente también habría incurrido de nueva cuenta en faltas al Código Fiscal de la Federación y el secreto fiscal. En su artículo 69 se establece lo siguiente: "El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación".

Twitter corrigiéndole la plana al Presidente @lopezobrador_ , señalando que al exponer dicha información el Presidente está violando el derecho a la privacidad, al secreto fiscal y comenté un claro abuso de autoridad, además de mentir en las cifras. pic.twitter.com/1pID7Z9MvM — uD835uDD38uD835uDD63uD835uDD65uD835uDD66uD835uDD63uD835uDD60 CuD835uDD52uD835uDD64uD835uDD65uD835uDD52uD835uDD58uD835uDD5FuD835uDD56´ CuD835uDD60uD835uDD66uD835uDD65uD835uDD66uD835uDD63uD835uDD5AuD835uDD56uD835uDD63 (@acastagne) July 15, 2023

Que poca !!.



AMLO lo VUELVE a hacer en la mañanera..



Con todo su odio, sin poder ocultar su coraje y la rabia, ataca a Xóchitl Gálvez y saca sus datos fiscales en su show..



Dice que como es posible que vendiendo GELATINAS ahora tenga dinero..



Ya ni sus hijos que toda la vida… pic.twitter.com/9hypcpTBK8 — Melissa ?? (@Melissa_Bely) July 17, 2023

Llama la atención el silencio de empresarios, cámaras y agrupaciones de la IP ante la revelación que hace el gobierno federal de datos fiscales y contratos privados de una empresa.



Un ejemplo más de cómo la #4T dobló a los líderes empresariales. — Javier Garza Ramos (@jagarzaramos) July 17, 2023

Les urge convencernos de que Xóchitl es corrupta y que facturó 1,400 millones en el sector público (lo cual es falso, y ellos lo saben).



Tengan, chairos, ya que por lo visto, ahora sí les interesan mucho los contratos públicos. pic.twitter.com/ysb2VjgwMU — Luis González (@luis_gj) July 17, 2023

Mientras el @INEMexico no me notifique seguiré atacando a @XochitlGalvez : @lopezobrador_



No se necesita utilizar el aparato del el Estado, si es "casi" de dominio público: AMLO

Quería que el @INAImexico informara de Xóchitl y ahora lo critica.



López Obrador no demostró cuáles… pic.twitter.com/lXuITZOBzd — José Díaz (@JJDiazMachuca) July 17, 2023



