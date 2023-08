Gerardo Fernández Noroña prevé rompimiento de Marcelo Ebrard con Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los señalamientos que Marcelo Ebrard hizo sobre una supuesta campaña interna en Morena para favorecer a Claudia Sheinbaum como ganadora de la encuesta para elegir candidato presidencial, Gerardo Fernández Noroña aseguró que los dichos corresponden a que el excanciller está actuando con ambición, pues no son verdaderos y con ellos prepara su salida.

"Lamento mucho que mi compañero Marcelo Ebrard por simple ambición esté rompiendo la unidad del movimiento porque su declaración es ya de perfilar su salida del movimiento, se va a ir de candidato del movimiento desahuciado.

"Yo he sostenido durante todo este tiempo que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja, políticamente hablando. Va a enfrentar al pueblo, al movimiento, a los partidos del movimiento, al compañero Presidente y a mí, en lo personal, poco me agradaría que fuera mi adversario político porque es un hombre excepcional", dijo en conferencia de prensa desde San Juan del Río, Querétaro.

Añadió que las declaraciones, que se dan en el marco de una "ofensiva brutal y miserable de la derecha" en contra del partido guinda, son un acto de irresponsabilidad y lamentables pues podrían afectar a Morena. El diputado con licencia por el Partido del Trabajo detalló que, a su parecer, si alguien ha tenido condiciones desiguales en la contienda es él, pues empezó sin una plataforma, sin apoyo estructural y hasta sin invitación "a la cena donde acordaron los lineamientos".

Apuntó que Marcelo Ebrard está entre quienes dictaron las reglas de la competencia por la Coordinación de la Defensa de los Comités de la 4T y por ello está actuando con incongruencia ante resultados que no le favorecen.

"Parece que el único resultado que a Marcelo le parece adecuado es que se haga la encuesta y él salga adelante, o sea que, si no es él, la patria no se salva, pero se dedicó a hacer monerías y carantoñas en lugar de asambleas mientras todos estamos haciendo un esfuerzo. "(…) Sí hay prácticas incorrectas, por supuesto, pero las hemos combatido y cómo las derrotas, pues con la participación de la gente. Si las prácticas que Marcelo menciona estuvieran a su favor, él las estaría aceptando, no me queda la menor duda", indicó.

El petista nuevamente llamó a sus compañeros de movimiento a la unidad pues "ninguna ambición puede estar por encima del pueblo y del movimiento" y reconoció que Marcelo Ebrard podría estar anunciando su rompimiento. Aunque prevé que la salida del exsecretario de Relaciones Exteriores sería grave para Morena, dijo que sería una sacudida necesaria para el movimiento, ya que lo fortalecerá.

"Si Marcelo rompe se lo chuparía la bruja, echaría a perder todo lo que hizo en favor del movimiento. (…) Va a romper, esta clarísimo que va a romper porque mandó a Pío López a decir cosas terribles que puedan tener solidez, pero en esas condiciones entramos", manifestó.

Finalmente, llamó a Marcelo Ebrard a presentar pruebas sobre sus dichos, a repensar sus declaraciones del pasado miércoles y a reconocer que, si las condiciones "no le dan a él" y favorecen a otros aspirantes a la presidencia de Morena, tendrá que aceptarlo.