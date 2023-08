Continúa polémica por nuevos libros de la SEP; juez ordena revisarlos, gobierno busca distribuirlos

Luego de que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa determinó un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para cumplir la suspensión que ordenó desde mayo y que se sometiera a revisión y rediseño de los textos gratuitos de nivel básico que se distribuirán para el ciclo escolar 2023-2024, este día el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "no hay ningún problema" ni "ningún impedimento" para que los libros de texto gratuitos sean distribuidos para el próximo ciclo escolar.

Al respecto la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que ha cumplido con el desahogo de requerimientos judiciales, y señaló que se encuentra en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos (sintéticos) que son constituido la base para la elaboración de los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG).

En una tarjeta informativa, aseguró que la dependencia que encabeza Leticia Ramírez Amaya, no ha sido notificada oficialmente del requerimiento de amparo al que se refieren diversos medios de comunicación. "En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. La SEP reitera que ha sido respetuosa de cada acuerdo judicial de los que ha sido notificada", dijo, sin embargo, la filtración de los nuevos libros para el próximo ciclo escolar ha causado polémica en el ámbito social debido a errores y cambios en partes de la historia de México.

Algunos de los temas que han causado polémica son con respecto a errores en infografía del sistema solar en el libro de texto gratuito de la SEP así como poca información de materias básicas como matemáticas y la introducción de ciertos temas específicos para los alumnos de primaria. Asimismo, se han evidenciado diversos errores

¿Sí saben que la infografía de la polémica del Sistema Solar en los libros de la SEP no fue hecha por "expertos en la materia"?



La descargaron del sitio web @freepik. A ver si les pagaron los derechos.



Aquí la pueden ver con su Lorem Ipsum. pic.twitter.com/VjS5YVzzSN — vampipe ? (@vampipe) August 2, 2023

No se pierdan este diálogo entre el cura Hidalgo y el Gral. Ignacio Allende, del nuevo libro de la @sep de 4to grado de primaria…



¿ Que te parece querido ?@hdemauleon?? … uD83EuDEE3 pic.twitter.com/NhwXKIqGo8 — Monica Garza (@monicagarzag) August 2, 2023

Libros de texto, basura con ideología; piden comparecencia de titular

Legisladores de oposición y especialistas calificaron de "basura ideologizada" los nuevos libros de texto e informaron que llamarán a la titular de la SEP, Leticia Ramírez, a que comparezca ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En rueda de prensa, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana, exigió la comparecencia Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de Marx Arriaga, director de Materiales de la SEP, encargado de la elaboración de los nuevos textos, para que expliquen por qué no se pidió a la academia, pedagogos y especialistas participar en su diseño, redacción y revisión.

En lugar de dar herramientas a los jóvenes para que tengan un buen futuro, los nuevos libros de texto de la @SEP_mx serán una herramienta más de politiquería.



¡Basta de condenar a México a la ignorancia!



Debemos apostarle a que las próximas generaciones puedan trabajar en… pic.twitter.com/6n559c4xB0 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 2, 2023

"Nunca habíamos visto una cosa parecida, nunca habíamos visto que con un cinismo del tamaño que vemos en este momento, se quiera inyectar esta basura ideológica a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque eso es basura ideológica", apuntó.

Por su parte, Ana Lilia Herrera, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó las omisiones y los errores de los nuevos libros de texto. "Queremos decir que quitar o disminuir contenidos roban el futuro a generaciones de mexicanos. Robar contenidos de matemáticas, lecto-escritura y ciencias afecta todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra niñez, afecta su desarrollo, limita el pensamiento y quita la posibilidad de contar con las herramientas que el día de mañana les permitan estos menores integrarse a un mundo cada vez más complejo y tecnologizado".

A su vez, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, consideró que con estos libros López Obrador pretende acuñar una generación de pobreza mental, para manipularla en las siguientes elecciones. El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Ángel Mancera, se pronunció también porque comparezca la secretaría de Educación Pública. "Yo creo que hay que hacer una revisión con expertos y expertas. Yo creo que sí se debe de hacer. Esto que se llame a que comparezca la secretaria, no solamente la persona titular, sino que comparezcan quienes estuvieron involucrados en esta elaboración, creo que es importante".

José Franco, expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias, afirmó que estos libros están muy "mal hechos" y contienen errores de todos los tamaños. "Pues hay de todos, hay chiquitos y grandotes. La infografía muestra errores gigantescos. Y si no hay libros de Ciencias Naturales, no hay libros de Matemáticas en donde uno puede aprender a hacer ejercicios y aprender no solamente en el salón de clases sino también en casa, si uno no tiene esas herramientas, va a ser muy defectuoso el aprendizaje".

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, calificó como una aberración y un crimen el contenido de los nuevos libros de texto. El legislador panista, declaró que quiere hacer un juicio de los textos, porque "todo lo que he oído es malo, es negativo. Todo lo que oigo por parte de científicos, por parte de gente que conoce la pedagogía, como lo soy yo en el nivel superior, yo sé de eso, lo que quiero es sentarme a leerlos y ver si tienen cargas ideológicas, ver si tienen inclusive errores gramaticales". Reiteró que quiere comprobar que, si la historia que están presentando es objetiva, porque "muchos historiadores están diciendo lo contrario".

En este enlace puedes ver y descargar los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana para el ciclo 2023-2024.

Reacciones en redes sociales:



Ni la Inteligencia Artificial cree a la 4ta.



Según los libros de texto de la @SEP_mx, el #Covid se combate con herbolaria.



¿Herbolaria o vacunas?



Respuesta del ChatGPT:



“La vacuna contra el Covid-19 es la opción más respaldada y eficaz para prevenir la enfermedad.



La… pic.twitter.com/bEjgfi2A4J — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) August 2, 2023

¡El peligro comunista acecha a los niños en México!



Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados como el director de Materiales Educativos de la @SEP_mx, @MarxArriaga, y el subsecretario, Luciano Concheiro.



Los manuales que utilizarán los maestros para la… pic.twitter.com/9gWJPGlnCd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 2, 2023

“Noche de la Victoria” antes conocida como Noche triste … dice el nuevo libro de texto de 5to año de primaria de la @Sep



Pero ¿y cuando le cambiaron el nombre ?…¿cuando avisaron ?



¿Que opinará de esto el maestro Eduardo Matos Moctezuma? …uD83EuDD26uD83CuDFFB??? pic.twitter.com/eXpb8Uvchk — Monica Garza (@monicagarzag) August 2, 2023

Mientras Jesús Manuel estudia en UK



Los libros de López Obrador para preparar niños golpistas.



Los libros los hicistes, como quisistes y cuando pudistes



Jueza da 24 horas a la SEP para detener la elaboración de nuevos libros de texto



Así serán los libros de los niños uD83DuDC47uD83CuDFFB… pic.twitter.com/bUrMV8gvVM — José Díaz (@JJDiazMachuca) August 2, 2023

¡Madre del dios traicionado! El grado de idiotez de estos cuates de la @SEP_mx es surrealista. uD83EuDD0CuD83CuDFFDuD83CuDDF2uD83CuDDFD https://t.co/BNS3kmjUEh — Marcelasaeblima. (@MarcelaSaebL) August 2, 2023

De escándalo.



En los nuevos libros de la @SEP_mx viene una lámina del Sistema Solar plagada de errores (dice varias veces "planera" en vez de "planeta", los tamaños de los planetas no corresponden, el orden de los planetas está mal, etc.)



Pero lo más increíble es que el diseño… pic.twitter.com/dqMPDphCJa — América Rangel (@AmerangelLorenz) August 2, 2023

¿Qué problemas encontraron los padres de familia en los #LibrosDeTexto que busca entregar la @SEP_mx a alumnos de educación básica?



uD83DuDCF9 Israel Sánchez Martínez, presidente de la @UNPF_mx nos platica. #YTúQuéDices #DicesMx pic.twitter.com/Ej0I6BSfVO — DICES (@dicesmx) August 3, 2023

Ahora queda claro por qué el secretismo y la obstinación de la @SEP_mx por no dar a conocer los libros de texto gratuitos hasta el último momento #EducaciónEnPeligro #EducaciónComunista pic.twitter.com/LtDp9CkyQP — Sam (@Samuel_Prieto) August 2, 2023

