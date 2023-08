Jaime Bonilla advierte 'dedazo' en las encuestas: Morena es 'peor que el PRI'

CIUDAD DE MÉXICO.- Jaime Bonilla, ex gobernador por Morena en Baja California y ahora senador por el Partido del Trabajo (PT), arremetió contra su antiguo partido por el “dedazo de lo más vil” y lo acusó de ser “peor que el PRI”.

El senador aseguró que la candidatura de Marina del Pilar Ávila Olmeda habría sido orquestada por Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, con una encuesta simulada en la que se dejó fuera a otros aspirantes para las elecciones de 2021.

Jaime Bonilla denuncia simulación en Morena

En entrevista con el periodo local ZETA, Jaime Bonilla dijo que la selección del candidato de Morena para las elecciones de 2021 en Baja California fue “un dedazo de lo más vil” y una simulación.

De acuerdo con el senador, pese a que Mario Delgado pidió que los militantes “alzaran la mano” para participar en la encuesta para elegir al candidato a la gubernatura, pero pidió a los aspirantes no registrarse en el proceso hasta que él diera la orden.

Sin embargo, nunca dio el aviso para registrarse en la supuesta encuesta a los aspirantes con excepción de Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien fue la única que se postuló como aspirante y finalmente fue la candidata de Morena a gobernadora, cargo que actualmente ocupa.

“Le (Delgado) pidió a varias personas que participaran o levantaran la mano y supuestamente hizo una encuesta y les pidió que no se inscribieran, no se registraran, hasta que ya les dijera él. Resulta que cuando le preguntan a Mario sobre la encuestas, dice ‘no, es que no hubo encuesta […] que se registró fue ella”, acusó.

El senador por el PT y exgobernador morenista, Jaime Bonilla en entrevista para @semanarioZETA aseguró que en Morena las encuestas son “un vil dedazo”, son el resultado definido en reuniones.



Bonilla reprochó las acciones de Mario Delgado, a quien enfrentó por el hecho, y le aseguró que los ciudadanos dudarían de la legitimidad de la candidatura de Marina del Pilar si se daba a conocer lo sucedió.

“Les tomó el pelo a todo mundo, y yo se lo reclamé a Mario, le dije: ‘sabes qué Mario, lo que hiciste está incorrecto, la gente del pueblo se va a dar cuenta y Marina va perder mucha cara por eso’, dijo Bonilla.

Pese a la advertencia de Bonilla, el líder morenista habría minimizado los hechos asegurando que eran lo bastante fuertes para enfrentar esa o cualquier polémica: “No, no, no, somos muy fuertes, que nosotros, que Morena, que Juan Camaney, total”, dijo Mario.

Morena es “peor que el PRI”

Ante tales hechos, Bonilla se habría decepcionado del partido guinda que dice “ser diferente”, la 'Transformación de México', pero resultó ser “peor que el PRI”, al simular la encuesta y engañar a sus militantes.

“Marina nunca fue la ganadora de nada, fue un dedazo de lo más vil que cualquier otro partido hubiera hecho, peor que el PRI, porque el PRI cuando menos no eran tan descarados, pero aquí es hipocresía porque dicen ‘somos diferentes’, pero no tan diferentes verdad”, comentó.

En ese sentido, el senador respaldó las denuncias de Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de 2024, sobre como un aspirante es elegido y respaldado de antemano, pese a que aseguran que se eligen por medio de las encuestas.

En días pasados, Marcelo Ebrard denunció que hay acarreo y uso del aparato de Estado, principalmente la Secretaría del Bienestar, para beneficiar a Claudia Sheinbaum en la contienda interna.

“Yo creo que Ebrard tiene razón en su postura de ayer, de decir: ‘Oye, no se está viendo claro, estás usando todo el aparato para promover a un candidato’. O sea, él está opinando porque tiene razón. Están cargados los dados”, aseguró.