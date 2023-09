''No existe un narcoestado en México'', afirma AMLO en su informe

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras afirmar que "no existe un narcoestado", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que puede demostrar que "con un pueblo digno y trabajador" y "un gobierno honesto y austero" es posible convivir en una sociedad mejor.

Al presentar su Quinto Informe de Gobierno en Campeche, aseguró que en su gobierno han reafirmado su hipótesis: "La corrupción era la causa principal de la desigualdad".

En el centro de convenciones de Campeche, López Obrador mencionó que la desigualdad se produjo porque imperó por mucho tiempo la corrupción, que "no es una pandemia, es una peste" que se necesita acabar y desterrar porque de eso depende la paz, tranquilidad y bienestar del país''.

Asimismo, al igual que lo ha expresado en ocasiones anterior, el mandatario mexicano aseguró que a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos “neoliberales o neoporfiristas”, ahora no se reprime a la sociedad, ni tampoco se ordenan masacres.

“Aprovecho también para expresar que a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o porfiristas, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres; a veces no les gusta que yo diga esto pero, para que no se repita, para que nunca más se use la fuerza bruta para enfrentar problemas sociales''.

“Ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado”, dijo en su Quinto Informe de Gobierno.

"Hemos considerado relevante que se convirtió en una realidad nuestro sueño, entre todos y desde abajo hemos logrado reducir la pobreza y la desigualdad. Se redujo la pobreza y la desigualdad, algo que no se veía desde hace décadas", declaró el Presidente.

Señaló que a pesar de la caída de la economía por la pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania, por la política pública de su gobierno lograron salir de la pobreza 5 millones de personas.

Aseguró que "a los de arriba" no les fue mal porque empresarios y banqueros han obtenido ganancias razonables y lícitas.