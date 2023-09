Citlalli Hernández: Voto de joven de la sierra vale distinto a una mujer empresaria

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández ha causado polémica luego de sus declaraciones sobre la metodología de la encuesta interna de ese partido en la que Claudia Sheinbaum fue elegida como candidata presidencial y cuya elección ha sido impugnada por Marcelo Ebrard al denunciar diversas anomalías en el proceso.

En entrevista con el periodista Julio Hernández, la senadora explicó que cada boleta tenía un valor diferente. Al respecto Citlalli Hernández explicó que “Era una base muy sencilla. Si ganó A, B o C, vaciar lo que se marcó en la boleta a una base de datos. Ahí habíamos decidido que nadie estuviera observando, fundamentalmente porque no era una elección, no era quien ganara más número de boletas marcadas ganaba la encuesta; no. Lo que nos explicaban las encuestadoras es que todavía falta la ponderación, que hubo más de 930 ponderadores”, detalló.

Voto de encuestados, con valor diferente

Al explicar esta ponderación que se tenía que llevar a cabo antes de determinar al ganador de la encuesta, dijo que la cuestión central era que la opinión de todos los encuestados tenía un valor diferente.

“Es decir: si la boleta la llenó un joven de la sierra de Guerrero, valdría distinto a una mujer empresaria de Las Lomas”, aseguró.

Debido a lo anterior, la senadora explicó que esa era la razón por la que se contara con la presencia de otras personas, para que no se filtrara un resultado “engañoso o puramente falso”.

“Todos estos ponderadores todavía faltaban; entonces, no queríamos que hubiese observación en ese proceso, porque podría filtrarse ‘va ganando tal porque iba arriba en las boletas’, y podría cambiar el resultado”, dijo.

Citlalli Hernández explicó el proceso de la encuesta: “Si la boleta la llenó un joven de la sierra de Guerrero, valía distinto a una empresaria de Las Lomas” pic.twitter.com/VxCSOIdXGC — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) September 10, 2023

Reacciones en redes sociales

Una bonita manera de hacer trampa: los votos de @Claudiashein valían más que los del carnal @m_ebrard, ya ponderados. De que son tramposos, lo son hasta con los suyos: “de que la perra es brava, hasta a los de casa muerde”. https://t.co/vlSps4Fl3L — Felipe Calderón uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@FelipeCalderon) September 11, 2023

¿ #CuantoValeMiVoto Citlalli Hernández @CitlaHM ?. Es una total porquería y simulación al más viejo y rancio estilo priísta que 1 VOTO VALE MÁS QUE OTRO VOTO. Total cargada y despilfarro de recursos públicos en favor de Claudia Sheinbaum @Claudiashein @MaluMicher @Polemista4T pic.twitter.com/jN9LFLBFdx — Perspectiva Digital (@PanoramaTotal) September 11, 2023

Citlalli Hernández @CitlaHM:



Circula una video donde usted afirma que, en la ponderación de las encuestas, no vale lo mismo la respuesta de la señora de las Lomas que la del joven de la sierra. Ojalá aclaré pronto ese disparate clasista. Es como si dijéramos que no vale lo mismo… — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) September 10, 2023

Con Morena no es importante cuantos votos; lo importante es quién emitió ese voto.



La Senadora Citlalli Hernandez nos explica en qué consiste la "ponderación del voto". https://t.co/iK0FEmUZhl — Lib Makabresku uD83DuDDA4 (@LibEtLex) September 11, 2023