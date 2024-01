MÉRIDA.- Xóchitl Gálvez Ruiz le recordó al Presidente que aún no puede hacer propuestas de campaña. Sin embargo, puso como ejemplo al gobierno de Yucatán.

“Que no coma ansias el Presidente, hay tiempos electorales… pero sí puedo decirles que yo no voy a ir a abrazar a la mamá del Chapo”, dijo la virtual candidata de la alianza PAN, PRI y PRD en entrevista con Joaquín López Dóriga.

La senadora con licencia enfatizó que enfrentará una “gran batalla” en la campaña rumbo a las elecciones del 2 de junio.

“Viene una gran batalla. Voy a enfrentar al presidente de la República como jefe de campaña de su candidata, a 23 gobernadores, pero me asiste la razón. Después de recorrer al país, estoy convencida de que México no puede seguir así”, manifestó.

Consejos de AMLO a Xóchitl Gálvez

El periodista le preguntó a la exlegisladora su opinión sobre las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Desde Querétaro, el jefe del Ejecutivo dijo hoy que “en lugar de estar haciendo el ridículo” deberían estar haciendo una propuesta alternativa.

“Pero díganme un punto, díganme algo que estén proponiendo en beneficio del pueblo de México o algo que estemos haciendo nosotros mal y ellos van a hacer bien y que expliquen cómo, el remedio y el trapito”, declaró el Presidente.

Respuesta de Xóchitl Gálvez a AMLO

“Yo estoy preparando una serie de propuestas superinteresantes, superclaras, pero con ejemplos contundentes de cómo resolver el tema de inseguridad Sus ‘abrazos y no balazos’ del presidente fueron un fracaso y él lo sabe. El haber quitado el Seguro Popular ha hecho que 50 millones de personas no tengan seguridad social, y lo sabe (…) Yo le diría al presidente que no coma ansias, hay tiempos electorales, y lo único que sí puedo decirle es que yo no voy a ir a abrazar a la mamá del ‘Chapo’”, puntualizó.

Puso como ejemplo al gobierno de Yucatán que ha encabezado el panista Mauricio Vila Dosal.

“Me voy a referir a un gobierno exitoso. El gobernador de Yucatán incrementó el presupuesto (en seguridad) entre 2018 que llegó a actualmente de mil 600 millones a cerca de 3 mil 800 millones (de pesos). Este gobierno le quitó presupuesto a los municipios en seguridad pública. Y hoy Yucatán es el estado más seguro del país, porque tiene buenos salarios a los policías; todos los hijos de los policías están becados; tiene apoyo de vivienda a los policías. Yucatán redujo la incidencia delictiva de 730 delitos de alto impacto a 160 en cinco años”, expuso.

.@XochitlGalvez responde a los "consejos" de AMLO a la oposición porque "le está yendo muy mal": "No puedo hacer propuestas, pero yo no voy a abrazar a la mamá del Chapo", adelanta. pic.twitter.com/ZBAZKq8IIO — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 22, 2024

Xóchitl Gálvez añadió que a partir del 1 de marzo hará propuestas concretas en materia de seguridad, salud el infraestructura para los pueblos indígenas.

“Que no coma ansias el Presidente, él sabe que su gobierno ha fracasado en muchos temas y que la continuidad es impunidad, porque hay que proteger a sus hijos”, dijo la hidalguense.

Sobre las declaraciones de Tatiana Clouthier, quien acusó que la precandidata opositora “ha duplicado el gasto comparado con Claudia”, Xóchitl Gálvez aseguró que lo que sucede es que su contrincante no reporta sus gastos por completo.

“Ellos son opacos. Ellos que les crean que yo he gastado el doble cuando sus eventos son superimpresionantes, nada más la cantidad de camiones que contratan”, agregó.

La precandidata opositora declaró que el evento en la Arena Ciudad de México le costó alrededor de tres millones de pesos, mientras que Claudia Sheinbaum no tiene declarado un evento en ese mismo recinto realizado el 9 de noviembre de 2023.

