¡Por fin llega la época estival!, una de las más ansiadas por muchas personas porque coinciden las vacaciones y el clima ideal para disfrutar de la playa y el sol; sin embargo, debemos poner especial cuidado en nuestra salud porque así afecta el calor y la humedad a tu piel en verano.

Y es que el verano, que dura del 21 de junio al 23 de septiembre, es propicio para un aumento en los niveles de sudoración con gran impacto en la piel cuando se presenta extremo calor.

¿Por qué es tan importante cuidar la piel?

Bueno, es importante cuidar la piel porque es la capa que protege al organismo de factores externos como bacterias, sustancias químicas y precisamente de las temperaturas y no hay que olvidar que la piel es el órgano más grande del cuerpo, ya que incluye el cuero cabelludo, uñas, glándulas sebáceas y sudoríparas.

El clima veraniego trae más calor y humedad, aunque claro que no afecta a todos por igual, puesto que hay pieles más delicadas que otras, ya que existe piel normal, piel seca, piel grasa y piel mixta.

Así afecta el calor y la humedad a tu piel en verano

Una especialista, Marina Rodríguez dermatóloga del Hospital Quirón de Tenerife explicó para Cuídate Plus cómo afecta el calor y la humedad a tu piel en verano.

Apunta que las elevadas temperaturas y la humedad, que en muchos sitios están intrínsecamente ligadas, son un cóctel que fomentan “mayor estimulación de glándulas sebáceas, empeorando el acné, los cuadros de eccemas y la seborrea en el cuero cabelludo de las personas con piel grasa”.

Aunque esto puede no ser negativo para todos, ya que esto “favorece la hidratación de la piel seca”; no obstante, el sudor aumenta la irritación y los picores, particularmente en la piel sensible y es una de las formas como afecta el calor y la humedad a tu piel en verano.

Si a esto le agregas que te sumergirás en piscinas, cenotes, ríos o playas, bueno pues podría afectar quien tiene piel seca. Además, en el caso de las albercas, se le pone cloro u otros químicos que pueden dañar la piel sensible y, para alguien que ya padece rosácea, esta pueden empeorar con el sol.

Padecimientos de la piel más recurrentes en verano

Durante el verano, cuando el calor y la humedad están a tope, debes tener cuidado con estas enfermedades y si ya las padeces podrían empeorar sus síntomas.

El calor y la humedad afectan a tu piel en verano; por eso te enlistamos los padecimientos más frecuentes y si los presentan te sugerimos visitar a tu médico de confianza para llevar el tratamiento adecuado.

Hongos

Las elevadas temperaturas favorecen infecciones , por lo que podrían presentarse pequeñas manchas redondeadas en la espalda y el pecho, de color blanco y rosado, que suelen causar comezón, además otros hongos pueden producir el denominado pie de atleta, por lo que se aconseja, en la medida de lo posible, usar calzado ventilado durante la época de verano.

Rosácea

El sitio Healtd Day explica que este padecimiento de la pies produce manchas y enrojecimiento de la piel en la cara, provocar espinillas, ojos llorosos o irritados y párpados inflamados, cuyos síntomas pueden empeorar el contacto con el cloro. Se recomienda aplicarse abundante crema hidratante tras meterse a piscinas.

Manchas solares

Si ya padeces melasma o léntigos –pecas grandes– pueden recrudecerse en verano, puesto que es más probable que tengas mayor exposición a los rayos ultravioleta, la radiación infrarroja y la luz visible. Aunque la principal afectación de estas es estética, ya que generalmente son manchas que no suelen causar escozor. Lo recomendable es evitar la exposición directa al sol, usar sombreros y protección solar en el rostro.

Salpullido

Medline Plus señala que esta irritación de la piel es causada por sudor excesivo y los poros tapados cuando hay clima cálido y húmedo. Es más frecuente el cuello, sobre todo en la parte de la nuca, aunque también puede cubrir grandes partes del cuerpo, se presenta como muchos granito diminutos enrojecidos o pequeñas ampollas. También podría presentarse en la ingle, debajo de los senos o y si resulta tan incómodo que puede interrumpir el sueño. Lo recomendable es ventilar el área, aplicar un poco de talco vendría bien porque tiene un efecto secante.

Dermatitis seborreica

Mayo Clinic explica que la dermatitis seborreica afecta el cuero cabelludo, se torna una afección escamosa, inflamación de la piel y caspa muy resistente. También puede presentarse en la cara, los costados de la nariz, cejas, orejas, párpados y pecho. Aunque es irritante, no es contagiosa y no causa caída permanente de pelo y puede agravarse en verano por el calor y el exceso de sudoración en el caso de la piel grasa.

Dermatosis solares

En este grupo entran aquellas enfermedades en las que el sol es un desencadenante o puede intensificar los síntomas: como la urticaria solar, el lupus, la erupción lumínica, la dermatitis fotoalérgica o la enfermedad de Darier.

Cáncer de piel

Los especialistas recomiendan que cualquier persona con antecedentes de cáncer de piel extremen medidas de fotoprotección.

¿Cómo cuidar la piel en verano?

Aquí algunas recomendaciones de expertos sobre cómo cuidar tu piel en verano.