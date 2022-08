¿Aún no lees un libro electrónico o e-book?.

Cada vez más personas descubrimos que la clave para que las esperas sean amenas y provechosas es en la compañía de una lectura. En una cita médica, al viajar en auto o avión, llevar siempre un libro es una herramienta contra el aburrimiento.

Seamos sinceros, si se trata de un volumen grande y pesado, decimos: ¡No!, porque renunciamos a cargarlo, por el espacio que ocupa en el bolso o peor aún: estropearlo. ¡Ahora se han acabado los pretextos!: existe el libro electrónico.

¿Aún no lees un libro electrónico o e-book?

¿Sabías que, en 2021, el consumo de e-books o libro electrónico representó el 55% del total de las ventas de las editoriales en España? Es una primicia que se acaba de conocer a través del Informe Bookwire 2022. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) informó que para el cierre de 2021, en nuestro país los lectores en formato digital aumentaron 175 %, al pasar de 12.3 % en 2020 a 21.5 % en 2021.

La lectura del libro digital se empieza a consolidar. Antes, se planteaba como una elección entre el formato impreso y el electrónico; ahora, las ventajas del segundo han llevado a que su consumo sea mayor.

¿Qué es un lector de libro electrónico o e-book?

El auge de los libros electrónicos provoca equívocos entre la mayoría, por eso es necesario aclarar la diferencia entre e-book y e-reader, conceptos que con frecuencia se intercambian pero no se refieren a lo mismo.

Para ilustrar mejor las diferencias un e-book o libro electrónico es la versión digital del libro impreso tradicional . Es decir, puede haber un e-book por cada libro editado cuando el autor decide digitalizarlo.

En consecuencia, cuando alguien compra un e-book no está comprando un sistema para poder leer los diversos libros electrónicos, sino un libro propiamente en sí.

En cambio, un e-reader es el medio electrónico que utilizamos para descargar, compartir, guardar y leer todos los e-books disponibles. Es el dispositivo que físicamente sustituye al libro tradicional, al ser el soporte del contenido, dotado de pantalla; cuya capacidad de memoria, igual que una computadora, tableta, teléfono celular y consola de videojuegos, definirá cuánta información puede almacenar, en este caso: libros digitales.

Menos es más, y no es mantra, es una forma de simplificar la vida

Reza un refrán que nadie sabe lo que tiene hasta que le toca hacer limpieza general en casa o hacer mudanza. Es cuando nos damos cuenta de que tocamos peligrosamente la delgada línea que nos divide del síndrome de Diógenes, como se denomina a la compulsión por acumular de forma desmedida objetos que jamás usaremos.

Entonces debemos deshacernos de algunas cosas: los libros, por ejemplo. Surge un dolor inconmensurable cuando debemos tomar la decisión de prescindir de aquella bibliografía acumulada por años que ha llenado paredes enteras.

Es terrible deshacerte de libros, incluso esos con los que algún profesor te forzó a comprar porque, para llevar su materia casualmente había que leer un libro que él escribió; o con los aborrecibles que te costó terminar de leer y concluiste más por disciplina, aunque resultara como un cilicio. Hasta con esos te has encariñado.

Es entonces cuando el invento del lector de libro electrónico o e-book puede salvar tu vida porque te permite llevar toda tu biblioteca en un aparatito, sólo un poco más grande que cualquier teléfono celular de la actualidad. La maravillosa opción de contar con él nos permite trasladarnos como George Clooney en la película Up in the air, en donde propone utilizar una mochila vacía para aligerar la carga, como en la vida, a manera de metáfora.

¿Cuál es la diferencia entre un e-book y un libro de papel tradicional?

Las diferencias son muchas y ambas opciones tienen patidarios y detractores. Por lo pronto expongo una lista de ventajas y desventajas para que decidas lo que más disfrutas o más se ajusta a tus necesidades.

¿Cuáles son las ventajas del libro electrónico o e-book?

1. Leer en una pantalla táctil de 6" seis pulgadas. Cargar con una biblioteca en el bolsillo sólo es posible con la revolución tecnológica.

2. Los libros electrónicos ya permiten subrayar fragmentos que te interesen y guardarlos para posteriores consultas o citas en tus trabajos redactados.

3. Cuenta con diccionario integrado para que salgas de duda de inmediato cuando tropiezas con una palabra desconocida u olvidada. También te da la opción del significado en la Wikipedia, en línea vía wifi. Esto implica menos distracciones y ahorro de tiempo porque no tienes que pausar tu lectura para ir a buscar en otro lado el significado de las palabras.

4. El precio de los libros electrónicos es considerablemente más bajo que los de papel. En estos días, una de las novedades editoriales más vendidas es Violeta, novela de Isabel Allende. Existen tres opciones: El libro impreso, en pasta dura cuesta: 570 pesos mexicanos; en pasta blanda: 429. La versión digital tiene un costo de $169.00.

5. Un libro electrónico es de entrega inmediata. No tienes que esperar días si el envío es nacional o semanas si viaja desde el extranjero. En minutos, lo compras y puedes empezar a leerlo. Para cuando te llegue el libro impreso ya terminaste de leerlo en digital si eres un lector voraz.

6. Facilidad de acceso y transportación. Si te vas de viaje y lo que lees es algo que se compone de varios libros como la saga El señor de los Anillos, no corres el riesgo de quedarte a medias porque cargas con todos los volúmenes en el mismo lector electrónico. Llevas una biblioteca completa: meterla en la mochila, el bolso de mano o tu equipaje de mano del avión, sin que implique más peso y más pago.

7. No dependes de luz exterior para iluminarte las letras. Poseen una pantalla con una luz especial para evitar el daño ocular. Puedes leer en exteriores con fuerte luz solar; o, en la noche, en total oscuridad para ahorrar luz eléctrica. La luminosidad es regulable y proteges tu vista. Los más modernos lectores electrónicos traen el modo nocturno que invierte la composición: fondo negro, letras iluminadas.

8. No estás sujeto a tus lentes y la lupa para leer lo que por presupuesto del autor o el editor pusieron en letras pequeñas. Con un lector de e-book, puedes aumentar o disminuir a tu antojo el tamaño de letra.

9. Gratuidad. Existen portales en donde ponen a disposición de la comunidad lectora infinidad de libros electrónicos gratuitos, clásicos y actuales. Si no eres de los buscadores de cosas, un familiar te lo puede bajar y compartir desde una distancia remota e inmediata.

10. Cuidas el medio ambiente al ahorrar la tala de muchos árboles y te ves: elegante, moderno, actual.

¿Murió el libro impreso?

Claro que no se trata de enterrar a los libros de papel. Es la funcionalidad que ofrecen las versiones digitales para la vida diaria. Hay libros que leíste en digital: te enamoraron y ameritan estar en tu biblioteca. Entonces, sin dudarlo, lo tendrás como uno de tus tesoros para cuando tengas la oportunidad de que el escritor llegue a una Feria del Libro y te lo autografíe o viajes para encontrarlo en alguna conferencia y obtengas su firma en el volumen.

Si una obra se convierte en tu favorita, puedes alternar su relectura en un libro de papel o en un tu lector electrónico. No riñen. Sólo tienen momentos diferentes. Recordemos que el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz invitaba a desconfiar:

“de la gente que no relee. Y de los que leen muchos libros. Me parece una locura esta manía moderna, que sólo aumentará el número de los pedantes. Hay que leer bien y muchas veces unos cuantos libros”.

¿Tiene desventajas el libro electrónico o e-book?

Yo no las llamaría propiamente desventajas, pero al ser un soporte diferente tiene cualidades que difieren del papel.

1. Es imposible humedecer el dedo para pasar página, con la propia saliva, como ocurría antes del Covid, porque muchos lo hacían, aunque ahora lo nieguen.

2. No se puede de tocar y acariciar como parte de un “hedonismo refinado que enriquece el placer espiritual de la lectura” en palabras de Mario Vargas Llosa.

3. Aunque sí puedes usar un marcatextos y subrayar con la herramienta digital, lo cierto es que no cuentas con los márgenes de espacio para anotaciones con lápiz.

4. Pierdes la satisfacción de llegar hasta la hoja final y colocarle una fecha o seña de lectura. El libro electrónico te coloca una automática etiqueta de leído.

5. Renuncias a una ceremonia, un regocijo que tiene su encanto insustituible. Un libro de papel se aprecia con todos los sentidos ¿Qué decir de ese inconfundible olor a nuevo de sus páginas?

6. Declinas a construir una identidad con una gran biblioteca que llama la atención en tus selfis.

¿Cuál es el rendimiento de la batería de un lector de libro electrónico o e-reader?

La autonomía o duración de la batería de un lector de libro electrónico suele durar semanas y se mide por horas: desde las 12 hasta las 50 horas de uso.

El Amazon Kindle Oasis promete una autonomía de su batería de hasta seis semanas usándolo media hora diaria. La batería tarda en cargar en su totalidad en tres horas, enchufado a la red eléctrica de tu casa u oficina.

¿Cuál es la capacidad de memoria interna de un lector de libro electrónico o e-reader?

Hoy tienes e-readers con espacio de almacenamiento de entre 8 y 32 GB. Esto es suficiente para guardar miles de libros. Nadie puede decir, hasta hoy, que ha llenado un moderno lector electrónico con libros leídos.

Yo no me decanto por ninguna opción, amo las dos porque pienso que se complementan: el disfrute del tacto y olor de un libro, la posibilidad de guardar una flor que se secará entre sus páginas y un cuando vuelvas a abrirla recordarás esa caminata por el campo donde la tomaste. O quizá la flor fue un preciado obsequio. En tanto que un e-book ofrece la practicidad que requiere el ajetreo de la vida cotidiana.

Y tú ¿aún no lees un libro electrónico o e-book? Por lo pronto te comparto dónde puedes descargar algunos títulos de forma gratuita.

¿Dónde puedo descargar libros de manera gratuita?

El Informe Bookwire 2022, citado al principio, indica que:

“Por primera vez las ventas de e-books de las editoriales españolas en América Latina ocupan el 30% del total, que se reparte en un 16% entre países de la región: Argentina, Colombia, Chile; seguido de México, que representa un 14% de los ingresos globales”.

Es decir, que el libro electrónico empieza a tomar su lugar en la economía y en la sociedad actual. Las novedades editoriales son las que, en su mayoría, deben ser de pago.

Pero hay muchas opciones para gozar de la lectura gratuita. Te dejo varios enlaces que son de gran utilidad… En estos tiempos ¿quién no quiere leer gratis?: