WhatsApp ya confirmó la lista de celulares que no tendrán la aplicación a partir del 1° de enero de 2024. Este listado lo conforman marcas como Samsung, Huawei, LG y otras.

Como cada mes, la red social de Mark Zuckerberg realiza actualizaciones y cambios con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los usuarios siempre de la mano con la seguridad y protección de su información y datos dentro de la app. Conoce aquí qué celulares se quedan sin WhatsApp en enero 2024.

Celulares que se quedan sin Whatsapp el 1° de enero 2024

Samsung

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

ZTE

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Otros

Sony Xperia M

Lenovo A820

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

En el caso de dispositivos Apple recordemos que desde el pasado 31 de diciembre de 2022, la línea del iPhone 6 (6S, SE Y 6S Plus) ya no tienen acceso a la aplicación; hasta el momento la empresa no ha anunciado algún otro modelo que pueda quedarse sin Whatsapp, pero habrá que estar atentos a nuevas y futuras actualizaciones.

Cómo saber si tu celular se quedará sin Whatsapp en enero 2024

Revisa que no tenga Android OS 5.0 o inferior en el caso cuente con sistema operativo de Google.

o inferior en el caso cuente con sistema operativo de Google. En el caso de los iPhone, estos deben contar con iOS 17.1.2 , de lo contrario no será compatible.

, de lo contrario no será compatible. Para ello entra a Ajustes, luego a Sistema y finalmente a Actualización de Softwar