Familias de franceses desaparecidos en Yucatán, colapsadas y con miedo

MÉRIDA.- Aunque aún no se hace oficial la identidad de los dos cuerpos hallados en Valladolid, las familias de Michel Amado y Assya Madjour, los franceses desaparecidos en Yucatán, están colapsadas y ya no tienen esperanza, reportan medios de Francia.

Michel Amado y Assya Madjour, franceses desaparecidos en Valladolid

“La horrible noticia ha cruzado el Atlántico", publica el periódico Sud Ouest. Por ahora, las familias de Michel y Assya están a la espera de los resultados de las pruebas de ADN para establecer que efectivamente los restos hallados en el hostal que administraban pertenecen a la pareja. Sin embargo, "ya han entrado en el difícil período de duelo, este martes 18 de octubre".

Un período tanto más doloroso debido a que la trágica noticia se vivió desde lejos. Ellos están en la costa vasca de Francia, de donde era originaria la pareja. Las familias no pudieron viajar a México."Y no vamos a ir porque tenemos miedo de ir allá", confiesa un miembro de la familia de Assya.

Como informamos, la exesposa de Michel, de nacionalidad mexicana y madre de sus dos hijos, fue quien hizo las denuncias por la desaparición en Valladolid, el mes pasado.

Familiares de franceses desaparecidos, con miedo

"Estuve dos, tres horas pidiendo poner una denuncia. Al principio no querían, luego finalmente aceptaron, casi a la fuerza. Y luego cinco minutos después de salir de la comisaría recibí amenazas por teléfono", dijo la mujer, quien "se escondió en la capital del país", afirma el medio francés.

"Es atroz". La espera fue “larga e insoportable”. Y hoy, “ahora que ha caído la nefasta noticia, queremos saber la verdad y que se haga justicia”, dijo un amigo de Assya.

"Por el momento prefiero no decir nada y recordar a la flamante pareja. Estoy colapsando… Mientras no se cierre la investigación, no hablaré en los medios", dijo Nawel Madjour, la hermana de Assya, desde Bayona.

"Llevo días llorando y gritando, desde que supe que no volvería a ver a mi hermana, que era como mi gemela... Piensa que es muy, muy duro vivir con eso, es más que atroz y preferimos callarnos a partir de ahora”, finalizó Nawel.

Las familias de Michel Amado y Assya Madjour están a la espera de información de la investigación, alrededor de la cual se ha guardado hermetismo.

Cabe señalar que la prensa francesa, como los periódicos Sud Ouest y La République des Pyrénées, ha hecho eco de las informaciones de Diario de Yucatán sobre la desaparición de sus paisanos en México.