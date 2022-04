Tráfico de tierras en Yucatán: trámites con falsos papeles

IZAMAL.— Ejidatarios de esta ciudad acudieron el domingo 3 a la casa ejidal a la reunión que convocó el comisario, José Elías Canché Pisté, y a la que asistió gente de la Convención Agraria Nacional que llegó de Ciudad de México.

En la junta, varios ejidatarios expusieron la queja de documentos falsos que se han usado para realizar trámites en las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN) en la ciudad de Mérida y también en la Procuraduría Agraria.

Como comitiva de la Convención Nacional Agraria llegaron Alejandra Carboney, Gildardo Espinosa, Benito Mirón Lince, Camilo Valenzuela, Marcelo Herrera Herber y Vicente Estrada.

A los ejidatarios se les informó, días antes de la junta, que a la reunión asistiría personal de la Procuraduría Agraria en Ciudad de México, pero al final arribaron los de la Convención.

Piden información de unos recursos

Desde que Canché Pisté asumió el liderazgo del ejido de Izamal, en febrero pasado, no ha informado qué ha pasado con los recursos económicos que le entregó el comisario ejidal anterior, José Wílliam May Gorocica, por la indemnización de las tierras que el ejido cedió para la obra federal del Tren Maya, recursos que los ejidatarios no habían cobrado.

Igual no ha informado de los avances o acuerdos que tiene el comisariado ejidal con los representantes del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), que está a cargo del Tren Maya, sobre si en esta obra hay empleo para los ejidatarios o han firmado algún convenio.— Megamedia