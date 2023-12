PROGRESO.— Sin lugar a dudas, la “ramada” es una de las tradiciones que hasta hace unos años era de las más esperadas en todo Yucatán, cuando los más pequeños y los que ya no lo eran tanto salían a recorrer las calles del puerto y sus comisarías entonando villancicos a cambio de un “aguinaldo”.

“Me paro en la puerta, me quito el sombrero…” cantaban los grupos de “ramadas” cada vez que se plantaban en la puerta de un hogar para deleitar a los dueños de la vivienda con las melodías navideñas que incluían “Campana sobre campana”, “Los peces en el río”, “La calaca tiene un diente”, entre otros que culminaban de manera curiosa dependiendo del resultado de su esfuerzo.

Si el dueño de casa los recompensaba con alguna moneda se escuchaba “ya se va la rama, muy agradecida, porque en esta casa fue bien recibida, pase buenas noches así le deseamos, pase buenas noches nosotros nos vamos” o bien “ya se va la rama muy desconsolada, porque en esta casa no le dieron nada”, si el resultado no era favorecedor.

Las había de todo tipo, “ramadas” masivas de grupos de 20 o 30 personas, dependiendo de si se trataba de un grupo de niños de la cuadra o bien escuelas que buscaban celebrar su fiesta decembrina. No faltaba también quien fabricaba sus respectivos faroles con latas de leche y una vela en el interior.

Pero todo lo anterior, poco a poco va quedando solo en el recuerdo, pues con el paso de los años son menos los grupos de niños a los que se les ve cantando “la rama” en este puerto, a tal grado que parece que las “ramas” están al borde de la extinción en esta ciudad.

No salen a la ramada en el puerto

Vecinos de Progreso y Chicxulub coincidieron que ya no es como antes cuando abundaban las “ramas”, tanto que algunas personas se encerraban temprano para no ser “víctimas” de las múltiples visitas de los niños.

En Progreso, la señora María Eugenia Dzul, de 46 años de edad, recordó que ella cuando era niña esperaba con ansias el mes de diciembre y que con tiempo se organizaba con sus hermanos y primos: desde antes que finalizara noviembre se dedicaban a preparar lo que necesitarían.

Como era la más chica, sabía que tenía la misión de llevar la caja del dinero y al final no sabía cuánto recaudaban, pero sí recuerda que solían hacer un pequeño festejo como fruto de su esfuerzo.

Don Carlos Tec, comentó que “cada año me acuerdo que había varias ‘ramadas’, por mi casa a cada rato pasaban, yo sí les daba porque pobres los niños, hacen su trabajo de buscar sus materiales para ir a cantar como para que no les den nada, pobres. Pero ahora la verdad, ya casi no hay, este año no he visto que pasen, yo no salgo de mi casa de noche así que siempre me encuentran ahí, pero este año ‘deveras’ que no he visto pasar a ninguna, está raro”.

En la comisaría de Chicxulub, la señora Carmen F.D. aseguró que sí se acuerda que de antes veía que algunos vecinos preferían hacer como que no estaban en su casa para que no les pasen a cantar por la cantidad de ramas que había, pero ahora sí se ha visto muy escasa la presencia de estos grupos.

“En mi casa si acaso han pasado dos veces desde que comenzó el mes, pero grupos de 3 ó 4 niños cuando mucho, y ya no es como antes que se paraban bien y cantaban para que uno lo oiga, ahorita parece que tienen prisa, ni tardan ni se entiende lo que cantan”, aseguró.

Crecen las costumbres extranjeras

En general, los pobladores lamentaron que esta tradición, en la que muchos de ellos también participaron cuando eran niños se vaya perdiendo y que al contrario, cada año ven con más preocupación el auge de niños que salen en octubre a pedir, ya ni siquiera “calaveritas”, sino su “halloween” y esto bajo el cobijo de los padres, que en vez de inculcarles las tradiciones locales, los animan a adoptar costumbres extranjeras.

