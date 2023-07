Jornada de accidentes en Yucatán: familia termina las vacaciones hospitalizada; muere un motociclista

Un motociclista terminó la fiesta al derrapar, mientras otro perdió la vida cuando se dirigía a ver a su familia; en tanto que una familia terminó en el hospital sus vacaciones cuando estalló la llanta del automóvil en que viajaban. Hechos que sucedieron en diversos puntos de Yucatán y que marcan la jornada vial.

En el primer hecho, un motociclista derrapó al conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, quedando él y su vehículo fuera de la carretera en el tramo Muxupio-Eúan.

Al guiador se le identificó como Santiago R., de 35 años de edad; quien se quitaba de la fiesta en Eúan. El incidente se registró a las 2:40 de la madrugada, cuando -debido a los efectos del alcohol en su organismo- Santiago perdió el control de su vehículo y derrapó hasta salirse de la vía.

Al lugar llegaron paramédicos de la SSP que le dieron los primeros auxilios, pero no fue necesario su traslado a un hospital sus familiares se hicieron cargo de él.

Motorista pierde la vida de camino a Buctzotz

Por otro lado, la tragedia tocó a la puerta de una familia en Buctzotz, luego de que el joven Roque U.B., de 29 años de edad, perdió el control de su motocicleta y terminó impactando contra el muro de un potrero.

El accidente tuvo lugar a las 6 de la mañana de este lunes cuando el motorista se había retirado de la comisaria de la Gran Lucha con destino al Municipio de Buctzotz, donde tiene familia.

Durante el trayecto, por razones que se desconocen, perdió el control de su vehículo y se termina estrellando en un muro, lo que le causó serias lesiones en la cabeza y en varias partes del cuerpo.

Viajeros que transitaban por el lugar se percataron que el joven estaba semi inconsciente y desangrándose, por lo que se solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia y seguridad.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llegaron a bordo de la ambulancia y trasladaron al joven hasta el hospital San Carlos de Tizimín donde horas más tarde falleció, debido a que sufrió un traumatismo craneoencefálico.

Familia termina las vacaciones en el hospital

Por otro lado,una familia terminó sus vacaciones en el hospital, tras estallarse uno de los neumáticos del vehículo en el que viajaban en la carretera Espita- Calotmul.

Fue alrededor de las 11:15 de la mañana cuando ocurrió el aparatoso accidente en el kilómetro 4. La familia, conformada por cuatro integrantes, se dirigían a la villa espiteña.

En el vehículo, un Sentra dorado. viajaban Weyler A. U. P., de 42 años; quien conducía, su esposa Manuela K. T., de 38 años; y sus dos hijos J.R.U.K. y M.A.U.K. de 11 años y de año y 10 meses respectivamente.

El hombre relató a los agentes que estaba conduciendo cuando de pronto se le estalló un neumático delantero del vehículo, lo que hizo que perdiera el control e invadiera el sentido contrario hasta frenar su andar al impactarse contra un árbol.

Todos los ocupantes sufrieron golpes, raspones y lesiones en todo el cuerpo por lo que fue necesario trasladarlos al Hospital San Carlos.

Fue una ambulancia de Espita quien los auxilia y envía al hospital. Los niños estaban asustados igual que la madre, por lo que algunos viajeros se acercaron ayudar.

Por largo rato se detuvo el transito vehicular tras las maniobras de la grúa y el auxilio a los ocupantes.

Accidente en la Mérida-Cancún

Finalmente, la camioneta de una empresa porcícola se vio envuelta en un accidente múltiple, con saldo de una persona lesionada y varios daños materiales.

De acuerdo con el reporte, en el hecho se vieron involucrados una camioneta “Robust” de la Volkswagen, un auto compacto March y una lujosa Land Rover, en el kilómetro 24 más 500 de la carretera Mérida – Cancún.

Los tres vehículos transitaban de Poniente a Oriente con dirección hacía Cancún, cuando al llegar a la altura de la hacienda Bolón del municipio de Seyé, por causas desconocidas, los tres se impactaron el uno contra el otro llevándose la peor parte el March, cuyo pasajero Miguel Ángel T. C. resultó lesionado por lo fuerte del choque. Al parecer, el exceso de velocidad se conjugó para el hecho.

Los conductores de los tres vehículos dieron distintas versiones de lo ocurrido.

Al lugar arribaron los ajustadores de sus aseguradoras, policías estatales, policías municipales de Seyé al mando de su director Jorge López y dos ambulancias de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes se hicieron cargo de los heridos y del deslinde de responsabilidades.

La vía de circulación no fue cerrada al tránsito por lo que no se registraron problemas de tráfico.- Por MAURICIO CAN TEC y WENDY UCAN CHAN