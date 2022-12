Narcocomercio, “necesario”: Silvano Aureoles Conejo desde Mérida

El comercio de drogas en México y otros países es necesaria, pues mueve gran parte de la economía, afirma el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, quien se ha apuntado para competir por la candidatura presidencial en 2024, por la coalición opositora.

El problema no es la venta de estupefacientes, sino la violencia que genera, dice. Debido a esto, el gobierno debería controlar a los grupos dedicados a esta actividad, aunque, añade, sabemos que eso no sería tan fácil, ya que ahora no hay capos con quien hablar, sino decenas de células delictivas.

Hoy “nos enfrentamos a un monstruo de mil cabezas”, puntualiza Aureoles, en la cuarta y última parte de la entrevista que concedió al Diario.

En ella también critica al presidente Andrés Manuel López Obrador por la permisibilidad y tolerancia que, según dice, tiene hacia la delincuencia, lo que no ha ayudado a disminuir la violencia, sino a empeorarla.

En todo caso esto no sería privativo de AMLO. Todos los gobiernos en México, desde hace más de 60 años, por lo menos, han tratado con la delincuencia organizada, incluso Estados Unidos...

“Sí, todos los países”.

Para el presidente de México debe ser muy difícil manejar este asunto. Ahora sabemos que Felipe Calderón tuvo tratos con un cártel en particular. Usted, que ha estado en el ojo del huracán, como gobernador de Michoacán, donde coexisten numerosos carteles de la droga, ¿cómo resolvería el problema si llega a la presidencia?

“Con capacidad institucional”.

¿Qué es eso?

“Seamos muy realistas. El tema (de la venta) de drogas en México y en todos los países es, lamentablemente, hasta una necesidad. Una buena parte de la economía del mundo se mueve en base a las drogas, legales y no legales. El pleito de hoy, en mucho, es por el control de las drogas ilegales, y mientras nosotros nos andamos peleando y agarrándonos a balazos por el cultivo y venta de mariguana, el vecino (Estados Unidos) hace el negocio del mundo con la mariguana, y no se diga Canadá. Por eso digo que hay que revisar cuáles drogas se pueden legalizar y cuáles no”.

Aunque el problema ya no es tanto la mariguana, sino la cocaína, el fentanilo y otras drogas sintéticas y esto es un problema de estado...

“Es un problema de salud pública. El aumento en el consumo de drogas no es solo de criminalidad, tribunales y policías, sino de salud pública, por lo que en lugar de gastar cientos de miles de millones de pesos en armas y más cárceles, hay que aumentar el presupuesto en la prevención, esto es lo que tiene que ser una política de estado. No hay un programa efectivo de combate a las adicciones, de tratamiento adecuado y oportuno a los jóvenes que caen en esto”.

Pero el problema es la violencia que surge entre bandas por controlar al mercado de consumidores, como el de los turistas que llegan a Quintana Roo, y las rutas de abastecimiento de drogas a Estados Unidos, no tanto la falta de prevención a eventuales consumidores de aquí...

“El tema de México y de otros países no es la venta de drogas, sino la violencia que esto genera, por controlar los territorios. ¿Qué es lo que pasa en Zacatecas? Pues que allí está la frontera entre un cártel y otro, y entonces el gobierno debe de tener la capacidad para poner orden, porque el tráfico y la venta no lo vas a parar”.

¿Poner orden? ¿cómo?

“Que el gobierno le diga a los cárteles: ‘no quiero violencia, no te metas con los ciudadanos’”.

¿Se puede hacer eso?

“¡Claro que se puede!”.

¿En Michoacán, por ejemplo, donde hay más 14 cárteles enfrentados, usted como gobernador puede decirles ‘aquí no quiero violencia’, y le hacen caso?

“Lamentablemente esos controles ya se cayeron y no será fácil recuperarlos, porque antes había capos o jefes con quien hablar. El problema es que hoy tenemos una pulverización”.

¿Como parte de una estrategia de los propios cárteles?

“¡Claro!, ahora nos enfrentamos a un monstruo de mil cabezas, porque tratas con un cártel, pero luego resulta que no es el bueno, que ya lo brincó otro, y después entre ellos mismos se pelean. Es aquí donde necesitamos capacidad institucional de la Fiscalía General de la República, aunque ahorita hay un fiscal general prácticamente testimonial (Alejandro Gertz Manero), un hombre muy bien formado, pero sin capacidad de nada. Pero regresando al tema, la FGR es quien debe poner en orden a los cabecillas de todo esto, porque tiene los mecanismos para eso. Antes, el Ejército tenía sus propios equipos y hasta hablaba con la guerrilla...”.

¿Usted dice que la Fiscalía General debe de controlar a la células del narco?

“ Sí, maltratan a la población y queman autos en las calles, eso es terrorismo y, en efecto, la Fiscalía es quien debe poner orden, por eso hay que robustecerla”.

En los últimos episodios de narcoterrorismo, en el centro y norte del país, quien puso orden fue el Ejército...

“A ver: el Ejército tiene perfectamente capacidad de inteligencia, pero hay que ponerla al servicio de un sistema de coordinación entre las autoridades de los tres niveles. Uno puede pensar: ahora está muy tranquilo, porque controlo a un grupo delictivo, y eso te da un respiro, pero no tardarán en llegar los otros grupos que quieran la plaza y la situación se descontrola”.

Recientemente usted declaró que Morena es un narco partido. ¿Eso piensa realmente?

“Sí. Los delincuentes ayudan a Morena a ganar elecciones y luego ellos hacen lo que quieran”.

¿Tiene pruebas?

“En las ultimas elecciones en Michoacán (2021), donde Morena ganó por una diferencia de 12,000 votos, se le entregaron al Tribunal Federal Electoral los documentos, videos y testimonios de esa injerencia. Los propios magistrados expresaron que sí hubo la intervención, pero no quisieron aventarse el tiro con el Palacio”.

Pero, ¿todo Morena es un partido narco?

“En su inmensa mayoría, y no es que Morena sea un partido narco, sino que se deja ayudar conscientemente por los delincuentes. Esa es la realidad. Muchos de los candidatos hablan primero con los jefes de la mafia, con los jefecillos de los delincuentes y luego ya aparecen. Esto está más que documentado, lamentablemente”.

En la época del PRI se decía lo mismo y también en la del PAN. Parece que no ha cambiado mucho el panorama...

"Bueno, pero no por eso vamos a permitir que este fenómeno sea parte de la cotidianidad".