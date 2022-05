Ataques contra periodistas de Diario de Yucatán: intentos por acallar su voz

Mauricio Can frente al Palacio Municipal de Cacalchén. El 7 de marzo de 2017, el reportero Mauricio Can Tec fue encarcelado en Cacalchén por órdenes del alcalde Pastor Canul Zárate.. Foto: Archivo Diario de Yucatán

A tres meses de cumplir 97 años de su constitución, los múltiples intentos por acallar la voz de los fundadores, artífices y reporteros forman parte de la vasta historia de Diario de Yucatán.

A partir de la publicación de su primera edición, el 31 de mayo de 1925, el hostigamiento, las amenazas, la persecución e incluso la cárcel contra directivos y colaboradores de la casa editorial más antigua de la Península es una constante que parece no ceder con el paso del tiempo.

En la última parte de la entrega sobre las agresiones contra las y los periodistas en México, se hace un recuento de los ataques que en una década y un lustro sufrieron los comunicadores que cada día alimentan con su información las páginas del Diario y su versión digital, www.yucatan.com.mx.

Detalles de la fachada del edificio de estilo arquitectónico neomaya de Diario de Yucatán

¿Cuántos periodistas ya ejecutaron y agredieron en México en 2022?

En la primera parte, el lunes 31 de enero pasado, la licenciada Noemí Pineda Fierro, investigadora del Área de Protección y Defensa de Article 19, responde a algunas de las interrogantes de la razón por la que las y los reporteros en México son amedrentados, perseguidos y asesinados.

También se refiere a los crímenes de tres periodistas y las agresiones contra otros tres más en 26 días de los 31 que abarca el primer mes de 2022.

Como informamos, los comunicadores asesinados son José Luis Gamboa Arenas, Margarito Martínez Esquivel y María de Lourdes Maldonado López, ejecutados el lunes 10, domingo 16 y domingo 23 de enero pasados, el primero en Veracruz, Veracruz, y las otras personas en Tijuana, Baja California Norte.

Los reporteros atacados son los yucatecos Ramón Celis Perera y Javier Vargas Chablé, el jueves 6 y martes 18 de enero, y el más reciente el oaxaqueño José Ignacio Santiago Martínez, el miércoles 26 de enero pasado.

Cuarto periodista asesinado en México

Y como si fuera un mal presagio, los indicativos de Article 19 de que en México cada 12 horas se mata a un periodista se cumplieron, y el lunes 31 de enero, el último del primer mes del año se ultima a Roberto Toledo Barrera en Zituácaro, Michoacán.

Se trata de la cuarta víctima del gremio periodístico que acribillan las balas de la censura de los grupos de poder en el país que buscan silenciar la libertad de expresión e impedir que los comunicadores cuenten la realidad que viven los mexicanos.

Y pese a que la Presidencia de la República minimizó el hecho al decir que Toledo no era reportero, Armando Linares, director del portal digital "Monitor Michoacán", confirma que fungía como colaborador y afirma que a Roberto lo ejecutaron por "exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y políticos corruptos".

Un grupo de comunicadores realiza una protesta a las puertas del Palacio de Gobierno de Yucatán por la agresión a periodistas

¿Cuántos ataques suman en febrero contra periodistas en México?

La cuarta agresión contra un reportero sucede un día después del asesinato del michoacano Roberto Toledo. Ahora, el martes 1 de febrero en Isla Mujeres, Quintana, hay un intento de homicidio en contra de Netzahualcóyotl Cordero García.

De acuerdo con versiones del director del portal CGNoticias, un hombre armado ingresó a su casa, en la colonia Loma Bonita, en Rancho Viejo, en la zona continental de la isla, e intentó ejecutarlo después de advertirle.

"Vengo por ti periodista", le habría dicho el presunto agresor, que no logra su cometido gracias a la reacción del comunicador y la ayuda de sus vecinos. Netzahualcóyotl afirma que está inscrito en el Mecanismo de Protección y Defensa para Periodistas a nivel federal.

El Diario de Yucatán, contra las adversidades del poder

Carlos R. Menéndez González (1872-1961), fundador y primer director de Diario de Yucatán, sufre en carne propia el acoso del poder público, los ataques de Estado para acallar la voz de las denuncias del periodista que antes también encabeza las revistas de Mérida y de Yucatán, a partir de 1869 y 1912, respectivamente.

Ejemplo radical del acoso contra la libertad de expresión que don Carlos padece junto con su equipo de editores, se evidencia primero en la Revista de Mérida, durante la segunda mitad del siglo XIX por el gobernador Enrique Muñoz Arístegui, que lo acusa de actividades subversivas y lo obliga al exilio para proteger su vida.

Después del triunfo de la Revolución, en Yucatán el gobierno maderista despoja al periodista originario de Tixkokob de su periódico y lo encarcela bajo los cargos de rebelión y sedición, después de ser portavoz de la sociedad durante 16 años.

Más represiones contra el ejercicio periodístico en Yucatán

Ya entrada la segunda década del siglo XX, en 1912, Menéndez González no ceja en su intento de ejercer su vocación, su misión periodística al establecer la Revista de Yucatán, pero una vez más el rotativo del también escritor lo intervienen, incautan y finalmente cierran por disposiciones de la administración estatal en varias ocasiones.

A lo largo de su prolífica trayectoria, don Carlos lucha a brazo partido contra la censura oficial y los grupos de poder en Yucatán. La historiografía destaca que siete veces le arrebatan su patrimonio periodístico y en igual número de ocasiones resurgió entre las cenizas, como ave Fénix para emprender nuevo proyecto.

Así, en 1925, a los 53 años, Carlos R. Menéndez González siembra las raíces de Diario de Yucatán, que tampoco se salva de múltiples ataques y el asedio en contra del medio y sus reporteros, en particular en 1931 durante el mandado gubernamental de Bartolomé García Correa que ordena la destrucción de su local e imprentas. El periodista Carlos R, Menéndez González, fundador de Diario de Yucatán

Defensor de los derechos de la libertad de expresión en Yucatán

En 89 años de vida, el primer director de Diario de Yucatán, con su lucha incesante por la libertad de expresión en el sureste de México se gana el respeto de simpatizantes e incluso de detractores, porque pese a la insistencia por amordazar sus ideales logra darle identidad y sentido a un proyecto periodístico.

Los hechos no se pueden cambiar o modificar, Carlos R. Menéndez González, no sólo es el pionero del periódico decano de la prensa en México y el de mayor relevancia sobre todo en la zona peninsular, sino también con su tenacidad marca la pauta de cómo ejercer la labor reporteril.

Lo demuestra una vez más, cuando después del cierre del Diario, de octubre de 1931 a marzo de 1933, gana una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reanuda las publicaciones del rotativo, que en años posteriores también recibe, como hoy, ataques para tratar de silenciar y extinguir la obra de su fundador.

¿Cuántos periodistas de Diario de Yucatán sufrieron agresiones en 15 años?

En los últimos 15 años, una decena de reporteros de Diario de Yucatán, empresa del corporativo Grupo Megamedia, son víctimas de intimidación, agresión o encarcelamiento por realizar su labor periodística en apego al derecho a la libertad de expresión.

A partir de 2007 y en los años consecutivos, los comunicadores de El periódico de la vida peninsular no sólo reciben agresiones físicas y verbales, en su mayoría de funcionarios y personajes ligados al Estado o poder políticos, sino también terminaron en la cárcel por sus coberturas o publicaciones.

Las agresiones de los 10 colaboradores se registran en una docena de incidentes o eventos en Mérida y en otras comunidades de Yucatán, donde al parecer los derechos que consagra la ley para el desempeño de su tarea de informar a la sociedad son letra muerta, a vista y paciencia de las autoridades encargadas de velar por su integridad.

¿Quiénes son los reporteros agredidos del Diario?

Aunque la lista podría ser mucho más amplia, ya que algunos casos no trascendieron, se recuerdan algunos de los sucesos más significativos que bosquejan el ambiente enrarecido en el desempeñan sus labores reporteriles

Cinco de los periodistas agredidos aún continúan con el quehacer cotidiano en el Diario y el resto realizan sus actividades de forma individual o en otros ámbitos estrechamente ligados a la labor reporteril.

Un recuento de los reporteros del Diario que, en tiempos contemporáneos, a partir de 2007, se incluyen en la lista de represión contra la prensa en Yucatán son: Jesús Bacab Chulim, Jorge Peña Acosta, colaboradores de Campeche, Hansel Vargas Aguilar, Edwin Canché Pech, Hernán Casares Cámara, Alejandro Moreno Peña, Gabriel Chan Uicab, Mauricio Can Tec y Sergio Iván Chi Chi. En noviembre de 2007, Juan José Martín Bricelo, alcalde de Oxkutzcab, amenaza de muerte al corresponsal del Diario

¿Quién amenaza de muerte a un corresponsal del Diario?

El 24 de noviembre de 2007, Jesús Bacab Chulim, corresponsal de Diario de Yucatán en Oxkutzcab, recibe amenazas de muerte por el alcalde Juan José Martín Briceño, quien se dice cansado de sus publicaciones criticando su administración.

El incidente ocurre en las oficinas del entonces primer edil de la comunidad sureña donde agrede verbalmente y amenaza de muerte al reportero, y aunque se levanta un acta ministerial, un año más tarde, en mayo de 2008, Martín Briceño insiste en sus intimidaciones contra el excolaborador del Diario.

El entonces regidor pide a los empleados municipales no tener trato con el reportero porque, enfatiza Juan Martín, "no está haciendo un trabajo digno. Si quieres lo puedes publicar y tómalo como una amenaza".

Agresión a pedradas a fotoperiodista del Diario

Hace 14 años, el miércoles 12 de noviembre de 2008, Jorge Peña Acosta, fotoperiodista del Diario, sufre la agresión a pedradas por empleados del gobierno del Estado, cuando capturaba imágenes del presunto mal uso de vehículos oficiales.

El ataque al entonces reportero del periódico ocurre en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana, en la colonia Santa Rosa, al sur de Mérida, y la lluvia de proyectiles estuvo a punto de lesionar a una pareja que estaba en el lugar.

A pesar que Luis Hevia Jiménez, oficial mayor del gobierno que preside Ivonne Ortega Pacheco, acepta que los agresores son empleados del Ejecutivo justifica el actuar de los funcionarios. Al final, aun con la intervención de organismos defensores de los derechos humanos el acto, que trasciende al ámbito nacional, queda impune.

Atentado contra empleados de Megamedia en Campeche

La tercera de las provocaciones contra personal de Grupo Megamedia ocurre en abril de 2009, cuando simpatizantes panistas en San Francisco Campeche, Campeche, intentaron embestir con sus vehículos a personal de la corporación.

El atentado se suscita después de que Diario de Yucatán denunció que la Lotería Nacional pretende utilizar fondos de esa institución para pagar propaganda a favor del PAN, en particular a favor de intereses de la familia Mouriño.

Los principales blancos de los ataques de hace 13 años son empleados de Distribución, del departamento de Crédito y Cobranza, y personal que atendía el local de Megamedia en un supermercado de la avenida Central campechana. Las agresiones implicaron intentos de embestir al personal, amenazas e intimidación con violencia física. Durante su trayectoria de más de tres décadas en Diario de Yucatán, el periodista Hansel Vargas Aguilar fue blanco de varias agresiones por su labor reporteril

¿Una venganza por investigar irregularidades?

Un año más tarde, el 7 de agosto de 2010, el reportero Hansel Vargas Aguilar es denunciado penalmente por presunta difamación, por Gabriela López Gómez, asesora de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, cuando el periodista investiga el polémico proyecto "Mi Stilo es Yucatán".

Ivonne Ortega apoyó la denuncia de su consejera contra Hansel Vargas, hoy ya jubilado, porque asiste al desfile de modas de esa marca de ropa vinculada a la entonces jefa del Ejecutivo estatal, en la quinta Montes Molina. Ahí, el entonces periodista de Diario de Yucatán toma fotos y es corrido del lugar.

Horas más tarde, Gabriela López presenta una demanda contra el periodista, porque presuntamente ingresó "a la fuerza" y tomó fotografías a las modelos en ropa interior, según dijo. La exdirectora de la empresa Local Consultores, afín al gobierno yucateco, es suplente de Marybel Villegas Canché, senadora morenista por Quintana Roo.

Al igual que en las dos ocasiones anteriores, el caso de difamación contra el experiodista de esta casa editorial queda exento de castigo, pero como represalia, aun cuando el gobierno sostiene que la denuncia es un asunto entre particulares, la Fiscalía del Estado difunde a otros medios el hecho.

Denuncia y amenaza contra dos reporteros del Diario

El 7 de febrero de febrero de 2010, el secretario de Fomento Agropecuario, Alejandro Menéndez Bojórquez, reacciona ante notas del periodista Hernán Casares sobre irregularidades en esa dependencia. El funcionario interpuso una denuncia ante la agencia sexta del Ministerio Público.

"Al ver las cosas que se publicaron en los medios de comunicación sólo cumplí como ciudadano al interponer una denuncia contra quien resulte responsable por los actos de difamación a mi persona", declara entonces el polémico funcionario.

Y ahí mismo, el secretario amenaza al entonces reportero del Diario, Alejandro Moreno Peña, a quien advierte tener cuidado con lo que pregunta ya que "si no hay un fundamento en la pregunta, el día de mañana interpongo otra denuncia".

Un grupo de choque integrado por porros amenaza y golpea a reporteros de Diario de Yucatán el 4 de julio de 2011 en Mérida

Golpiza del 4 de julio y violencia contra periodista del Diario

La sociedad yucateca no olvida el suceso del 4 de julio de 2011, cuando ciudadanos de Mérida que protestan pacíficamente en el sitio donde hoy se ubica el paso deprimido son físicamente agredidos y desalojados, en un hecho sin precedentes que conmocionó a la opinión pública local y nacional.

Horas antes de la represión a cargo de un grupo de choque que después se comprueba actuaron bajo órdenes de funcionarios estatales y municipales, el reportero Hansel Vargas que acude al lugar para recabar información y contar la historia, también es blanco de los ataques de los porros contratados.

En el amanecer del 4 de julio de hace 11 años, los golpeadores primero insultan al reportero, luego lo persiguen y finalmente lo agreden y arrojan botellas y piedras que lo lesionan y dañan su cámara fotográfica.

En más de tres décadas de entrega al ejercicio periodístico en el Diario, no es la primera ocasión que Hansel sufre violencia en busca una historia que contar a la comunidad.

Años atrás es encarcelado en un sucio calabozo de la Presidencia Municipal de Tetiz durante la cobertura de un proceso electoral. Edwin Canché Pech, colaborador del Diario en Seyé, es golpeado y encarcelado por autoridades municipales en 2014

Castigo por agresión a colaborador del Diario sienta precedente nacional

El 1 de enero de 2014, Edwin Canché Pech acude a cubrir un accidente de tránsito en Seyé, en el que Sergio Dzul Huchim, hermano del alcalde, Hermilo Dzul Huchim, ocasiona al conducir ebrio una camioneta que estrelló contra la casa de una vecina.

Cuando el reportero toma fotografías del vehículo, el presidente municipal, que llega al sitio acompañado de otros funcionarios, ordena a policías la detención de Canché Pech. El colaborador del Diario es sometido por varios agentes y se le sube a una camioneta, donde lo golpean, incluido el primer edil.

Ya en el Palacio Municipal de Seyé, Edwin de nuevo es agredido por policías y el alcalde, quien se dice "harto" de las críticas. Sin embargo, horas después es liberado.

A menos de dos meses de que Dzul Huchim deja el cargo, en octubre de 2015, es aprehendido gracias a una orden que libra el Juez 5o. de Distrito en Materia Mixta en Mérida, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad y lesiones que sufre el reportero. Es detenido en Acanceh y trasladado al penal de la capital.

Hernán Casares Cámara presenta una denuncia ante la Codhey por la agresión que sufre en mayo de 2015

Agresión impune a periodista de Diario de Yucatán

El 2 de mayo de 2015, cuando el periodista Hernán Javier Casares Cámara investiga en unas bodegas del Periférico Sur, en Mérida, el presunto almacenamiento de regalos para la campaña electoral del PRI en la capital yucateca, es agredido en presencia de un policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que vigila el lugar.

Alrededor de 25 trabajadores de las bodegas detienen al reportero y con lujo de violencia le quitan su celular, equipo que dañan. En el ataque contra el periodista del Diario, también le arrebatan las llaves de su automóvil y de su teléfono borran la memoria e imágenes que antes toma, le agreden y lo retienen ilegalmente.

Ante la reclamación del comunicador al policía estatal por no protegerlo de la agresión, el oficial sólo le responde: "Es la política, jefe, nada puedo hacer". El caso aún permanece impune, a pesar de las denuncias de los representantes legales de la empresa editorial y de organizaciones civiles que lo apoyaron.

A pesar de las supuestas investigaciones de la Procuraduría General de la República, hasta fecha el ataque contra Casares Cámara está en el olvido. Gabriel Chan Uicab, reportero del Diario, explica a un funcionario de la Codhey la forma en la que lo detuvieron policías estatales cuando realizaba su labor periodística

¿Qué pasó con reportero del Diario detenido y esposado por policías?

Dos meses después de la agresión a Hernán Casares, el 18 de julio de 2015, agentes de la SSP detienen con violencia y esposan al reportero Gabriel Chan Uicab cuando cubre el reporte de una persona herida con arma de fuego en la Avenida 128 de la capital yucateca.

Cuando el periodista pregunta la razón por la que es detenido y la vejación de que es objeto, el patrullero le grita que él podía tratarlo como quisiera y pide que apuntara su nombre, ya que a él no le pueden hacer nada. "Me llamo Carlos Durán", le subraya el oficial.

A bordo de un vehículo policíaco, Gabriel es trasladado al edificio de la Fiscalía General del Estado, donde los cuatro agentes que lo custodian le borran datos y fotos de su teléfono móvil, le indican que denuncie a un civil que lo golea durante su cobertura, y le advierten que se abstenga de mencionarlos.

Sin embargo, el reportero del Diario no calla y acusa legalmente a los policías agresores. A pesar de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán a la SSP, la denuncia en la Fiscalía no prospera y la sepultan en la indiferencia. Mauricio Can Tec, reportero del Diario, después de ser liberado tras su detención ilegal por policías de Cacalchén

¿Qué sucedió en Cacalchén contra reportero de Diario de Yucatán?

El 7 de marzo de 2017, el reportero Mauricio Can Tec, con oficinas sede en Motul, cubre el reporte de un posible embargo a la Comuna de Cacalchén, lo que finalmente resulta ser una diligencia legal contra el alcalde Pastor Canul Zárate.

El enojo de Canul Zárate por la presencia del representante del Diario que recaba la información termina en la violenta detención del periodista, quien pregunta el motivo y le responden: "ahí en la dirección (de Policía) te van a decir".

Can Tec al insistir que no hizo nada y claramente no existe una razón para que lo detengan, los oficiales lo sujetan y arrastraron unos cinco metros. Uno de los policías lo sujeta por la garganta, casi ahorcándolo, y otro le levantaba las piernas.

Arriba, en la patrulla, otro más recarga sus rodillas sobre las piernas del reportero. Mauricio Can quien está más de ocho horas encarcelado, acusado de "allanamiento" al domicilio del alcalde de Cacalchén, sale en libertad con la "petición" de que no publique nada y borre las fotos de los datos contra el primer edil de esa población.

El 18 de mayo de 2018, un juez federal en Yucatán vincula a proceso, por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y lesiones a seis personas: al alcalde, director de la Policía Municipal, comandante y tres agentes de Cacalchén.

Con varias lesiones resulta Sergio Iván Chi Chi, colaborador del Diario, luego de ser agredido por sujetos encapuchados en Ticul

¿Cuándo ocurrió una salvaje golpiza contra colaborador del Diario?

El caso más reciente ocurre el 1 de marzo de 2019 en Ticul. El reportero Sergio Iván Chi Chi es agredido a golpes, con tubos y piedras, por cuatro sujetos encapuchados en la calle 31 entre 26 y 28 del barrio de San Román de la ciudad sureña.

El atentado es a las 6:30 a.m., cuando Sergio lleva un paquete de ejemplares del Diario a una tienda, para su venta. Los victimarios llegaron a bordo de dos motocicletas y sorprenden al corresponsal cuando estaba de espaldas, y le causan severas lesiones.

Mientras lo golpean, uno de los agresores le dice: "Sabes lo que tienes hecho". Chi Chi recibe atención médica en la clínica del IMSS de Ticul por una herida de cinco centímetros en la ceja y otros golpes en la cabeza y el cuerpo.

Sergio Chi interpone la denuncia penal en la Fiscalía General del Estado, que se registra con el número de expediente 0194/2019. Cuatro días después de la golpiza, agentes de la Fiscalía detienen en Ticul a tres integrantes de la banda de "Los Chulos", como presuntos responsables de la agresión a Chi Chi.

Sin embargo, personal de la dependencia deja entrever que el atentado quedaría impune, ya que la detención se hace porque los vándalos tienen droga y para procesarlos por la golpiza al periodista, Sergio debe ofrecer a dos testigos, de lo contrario, serían liberados. Nada pasa, una omisión más contra la prensa.

¿Los periodistas aún son vulnerables a agresiones? Visión de dos reporteros del Diario

Para Hansel Vargas, con una ejemplar trayectoria periodística de más de tres décadas, y Hernán Casares, ambos con un Premio Nacional de Periodismo, la situación de los reporteros en México, en Yucatán no cambia, al contrario se agrava.

"El panorama actual empeora, ahora no sólo hay amenazas también los asesinan y seguirán las matanzas contra representantes de la prensa porque el periodismo y la libertad de expresión son pilares de la democracia, y eso a los gobiernos no les gusta", considera Hansel.

"Quizá lo que podría contener esas agresiones es que la sociedad reaccione y lo impida. La prensa es el perro guardián de la sociedad, cuida la casa, y la comunidad, la gente, las agrupaciones civiles deben proteger a los periodistas porque les cuida la casa común de todos que es el país, es Yucatán", apunta Vargas Aguilar.

A su vez, Casares Cámara, especialista en detectar y dar a conocer irregularidades de los gobiernos federal, estatal y local, subraya que en Yucatán es evidente que el panorama no es igual al resto de México y la violencia contra los reporteros atribuida a las autoridades se da en menor proporción, incluso que en Quintana Roo.

"Las agresiones en Yucatán siguen, aunque no tan graves con en otras parte del país o de estados vecinos. Pero en la medida en que los periodistas incrementen su nivel de crítica aumentará el riesgo de amenazas y ataques verbales y físicos o con otros recursos propios en el terruño, como las demandas judiciales", concluye Hernán

