Dengue en Yucatán: una persona puede enfermarse hasta cuatro veces, advierte especialista

De nuevo bajo rigurosa vigilancia por su crecimiento en todo México, el dengue ha tenido reapariciones notorias en Yucatán en los últimos lustros y en 2023 presenta uno de los inicios de año más explosivos por el número de contagios.

Sin embargo, esas altas y bajas no deben causar alarma porque se trata de períodos cíclicos, normales en este tipo de enfermedades transmisibles, explica el epidemiólogo Osvaldo Novelo Torres, expresidente del Colegio Yucateco de Salud Pública.

De acuerdo con el especialista, el dengue tiene picos cada tres o cuatro años porque hay un crecimiento natural en la población susceptible de contagio –nuevos nacimientos y gente que viene de fuera y nunca había contraído la enfermedad, por ejemplo– y se mantiene en la región la presencia del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del virus.

“Con el coronavirus va a pasar lo mismo que con el dengue, porque va creciendo el número de susceptibles”, recalca. “Así era con la polio, con el sarampión y con todas las enfermedades transmisibles”.

El doctor Novelo Torres tiene amplia trayectoria en el área de la Salud Pública. Trabajó muchos años en Servicios de Salud de Yucatán, en la Secretaría de Salud del Estado y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). En esta última institución fue subdirector administrativo del Hospital Regional.

Anteayer publicamos que en el informe más reciente de la Secretaría de Salud federal Yucatán aparece como el segundo estado con más enfermos de dengue este año, con 51, solo superado por Quintana Roo, que tiene 96.

Esas cifras corresponden únicamente a las tres primeras semanas epidemiológicas de 2023. Por tanto, los 51 casos confirmados en Yucatán equivalen a 2.4 diagnósticos al día.

Las estadísticas reflejan claramente el sube y baja de la enfermedad: en 2017 el sector salud de la entidad reportó 111 casos confirmados, con una defunción; en 2018 fueron solo 19, con cero muertes; en 2019, 653 contagios y un fallecimiento; en 2020, 147 y dos, en ese orden; en 2021, tres y cero, y en 2022, 493 sin decesos.

El mayor pico de este padecimiento se presentó en 2011, con más de seis mil casos diagnosticados y 25 muertes.

En 1980, después de reaparecer en México a fines de 1979, el dengue desató en Yucatán una gran epidemia ocasionada por el serotipo 1, que dejó 4,672 enfermos.

En 1984 se presentó el serotipo 4, con 5,486 casos entre los yucatecos, y en 1991 y 1995 llegaron los serotipos 1 y 3, respectivamente. Los que están circulando en la actualidad son estos últimos.

De los 51 casos de este año en Yucatán, 27 están en la clasificación de dengue grave (DG) y dengue con signos de alarma (DCSA).

Los expertos hacen notar que las estadísticas oficiales son apenas un reflejo de la situación, pues los números reales son considerablemente mayores.

“El subregistro siempre va a existir. Si tiene un caso de dengue multiplíquelo por diez, porque nueve no van (a recibir atención médica)”, explica el doctor Novelo Torres. “Lo mismo pasó con el Covid, por eso hubo muchas muertes. La gente va al hospital cuando ya tiene complicaciones, cuanto tiene síntomas. Y no va no porque no quiera, sino porque necesita dinero y debe ir a trabajar”.