El Consejo Indígena asegura que el gobierno federal no respeta las sentencias definitivas para suspender trabajos del Tren Maya. Foto Cortesía.

El Tren Maya arrasa la selva en México, ya que las empresas que lo construyen y el gobierno federal no respetaron las dos sentencias definitivas que emitieron los tribunales federales para que suspendan los trabajos de esta obra en la península de Yucatán, informó Sara López González, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil.

La integrante del comité directivo recordó que el Consejo Indígena interpuso dos amparos en los años 2021 y 2022 por los daños ambientales que la obra del Tren Maya ocasiona a la Reserva de la Biósfera de Calakmul, en Campeche, y por la fragmentación del territorio peninsular.

El juzgado 1º. de Distrito y el tribunal colegiado, ambos con sede en Mérida, concedieron la suspensión definitiva de los actos reclamados por el Consejo Indígena, por lo que jurídicamente las empresas constructoras y las dependencias involucradas en el Tren Maya debieron parar todo trabajo hasta que haya una sentencia definitiva.

La devastación de la selva por el Tren Maya, imparable, acusan

Sin embargo, la sentencia no surtió efecto, la burlan los constructores y la devastación de la selva continúa sin que nadie la detenga.

Sara López informó que los amparos deberían de proteger los tramos 2, 3, 4,5 y 6, pero la justicia federal no impide que frenen los trabajos del Tren Maya. Incluso, dijo que ya notificaron de este desacato al juez federal y magistrados que emitieron las sentencias pero no hay efecto alguno.

Como anunció el Consejo Regional Indígena en rueda de prensa en Mérida el 28 de junio pasado, los abogados de esta organización preparan las denuncias ante organismos internacionales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero hasta hoy no la han presentado.

Tren Maya arrasa la selva en México: 'No respetan nada', afirma Consejo Indígena

“Haya o no haya amparos, los trabajos siguen”, dijo la activista.

Consejo Indígena acusa deforestación de la selva en todo el trazo del ferrocarril. Foto: Cortesía

“No respetan nada las constructoras, Fonatur, Sedena y en general del gobierno de la 4T. Aplican un plan con maña porque mientras el juzgado emite una sentencia donde pide que ya no tiren árboles, ellos ya arrasaron, nada los detiene porque es orden del presidente López Obrador”.

¿Cómo afecta el Tren Maya al medio ambiente?

Dijo que los principales perjuicios y daños que ocasiona la construcción de las vías, estaciones del Tren Maya y la infraestructura turística es la desforestación de amplia superficie en toda la ruta de la Península, la afectación a los cenotes y cuevas, el relleno parcial del río Candelaria donde cubrieron 70 metros del canal de agua y dejaron nada más 12 metros.

Agregó la integrante del Consejo Indígena que la contaminación del aire en las zonas donde trabajan porque de tanto polvo el cielo se oscurece como si hubiera nublados y la demolición de 300 casas y locales comerciales en la ruta del Tramo 1 que abarca de Xpujil a Candelaria, sin que hasta hoy les entreguen las viviendas nuevas.

Tren Maya daña la Reserva de la Biósfera de Calakmul, en Campeche, denuncian. Foto: Cortesía

Hay que recordar que recientemente se hizo público el relleno del humedal Estero de Chac en Bacalar, Quintana Roo, que admitió la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El relleno parcial del río Candelaria, otro de los daños al medio ambiente causado por el Tren Maya. Foto: Cortesía

“El relleno parcial del río Candelaria nos va a traer muchos problemas en la época de lluvias fuertes porque el cauce se acortó”, señaló.

Tren Maya en devastó 3 hectáreas de reserva ecologica de Calakmul

Acusan severos daños al medio ambiente causados por el Tren Maya, lo cual impacta en el desplazamiento de la biodiversidad.

“Siguen los trabajos, el Tramo 1 no está terminado, trabajan al máximo las maquinarias y los obreros. En Calakmul devastaron 3 hectáreas de la reserva ecológica que no se debería de tocar porque es una reserva natural protegida"

Agrego: "Si fueran campesinos que cortan palmas o leña, enseguida los castigan, pero las constructoras que barren hectáreas no les hacen nada.

"Si fueran campesinos que cortan palmas o leña, enseguida los castigan": afectaciones ocasionadas por el Tren Maya. Foto: Cortesía

En Xpujil arrasaron 10 hectáreas de bosques para la construcción de la estación de Calakmul, siguen abriendo caminos en la reserva natural”.

Daños en cenotes, cuevas y deforestación de selva en trazo del ferrocarril

En el caso de los tramos 3 y 4 que pasan sobre el territorio yucateco, la integrante del Consejo Indígena comentó que principalmente los daños son a los numerosos cenotes y el agua que contienen, a las cuevas y la deforestación de la selva, que es en todo el trazo del ferrocarril.

Tren Maya: califican la obra como devastadora, porque ha provocado la deforestación de miles de hectáreas, afectación de cenotes y acuíferos; que impacta en desplazamiento de la biodiversidad. Foto: Cortesía

Acuden a instancias internacionales

Sara López informó que en breve tiempo se informará sobre las demandas en instancias internacionales, ante la protección que tienen los constructores y las dependencias del gobierno federal que desarrollan el Tren Maya, cuya inauguración y funcionamiento está programado para diciembre de este año.

Por otra parte, ejidatarios de Chan Yokdzonot II bloquearon el camino de acceso al ejido, que conduce a las comisarías de Kopchén y Tepakán, molestos porque el Fonatur, que tiene la administración y supervisión del proyecto del Tren Maya, no les cumplió con la construcción de dos kilómetros del camino, mucho menos los indemnizaron por la afectación de sus terrenos.

Como hemos publicado, en anteriores oportunidades ejidatarios de varias comunidades como Tesoco, Yalcobá, Sisbichén e Xcan se han manifestado en contra de Fonatur, debido a que a todos les ofreció construir caminos que conducen a sus ejidos y nunca les cumplieron, a pesar de que existen acuerdos firmados.

En el caso concreto de Chan Yokdzonot, los ejidatarios explicaron que desde hace ocho meses les ofrecieron la construcción de un camino de acceso al ejido que tiene una longitud de dos kilómetros. Además, les dijeron que les pagarían una indemnización, pero nada de eso les han cumplido.

Después comentaron todos los días por ese camino pasan camiones de volteo que llevan materiales al Tren Maya, debido a que les quedan mucho más cerca los tramos, como es el caso de Kopchén y Tepakán, que quedan a un lado de la vía de cuota.

Asimismo, agregaron que los meses han pasado y no les cumplieron, y a pesar de que en varias ocasiones le han pedido a un ingeniero, cuyo nombre no dijeron, que les cumplan y simplemente no les hacen caso, motivo por el cual decidieron bloquear el camino de acceso al ejido.

A la comunidad de Chan Yokdzonot se puede llegar transitando sobre la avenida Zací Hual, pero unos metros antes de subir al puente que cruza la carretera de cuota, se dobla a la derecha y avanza unos 500 metros hasta llegar a la población, luego se continua por el mismo camino que conduce al ejido y a las poblaciones de Kopchén y Tepakán, los cuales están a la vera de la carretera de cuota.

Ahora los camiones de volteo no podrán circular por ese camino blanco, ya que los ejidatarios que instalaron una valla metálica no lo permitirán, según dijeron los inconformes, hasta que llegue algún funcionario de Fonatur a arreglar el problema.— Joaquín Chan Caamal / Juan Antonio Osorio Osorno