Llega la “pole” de Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr. fue el más veloz bajo la lluvia en la clasificación para el Gran Premio Británico de Fórmula Uno y ganó la primera posición para la largada. Superó por 0.72 segundos al actual campeón de la F1 Max Verstappen, quien recibió algunos abucheos.

“Tal vez algunos no me quieren, pero está bien. No me importa”, afirmó el holandés Verstappen

Sainz, con Ferrari, registró el mejor tiempo con 1 minuto 40.983 segundos hacia el final de la tercera sesión de clasificación.

“Mi primera ‘pole’”, dijo Sainz. “Siempre es algo especial, y sobre todo lograrlo en Silverstone bajo la lluvia. Mantuve la calma durante toda la sesión y al final decidí lanzarme”.

Sainz estuvo a punto de lograr el primer triunfo de su carrera en Canadá, cuando llegó inmediatamente después de Verstappen.

Leclerc partirá en tercera posición y el mexicano Sergio “Checo” Pérez en la cuarta con el segundo Red Bull.

El séptuple campeón Lewis Hamilton quedó quinto en la carrera en la que es el ídolo local. Mercedes aparentemente ha avanzado en la solución de su problema de rebotes a alta velocidad. Su compañero de equipo George Russell fue octavo.

Leclerc dijo que su Ferrari fue “competitivo”, pero que un error le impidió disputar la “pole”.— AP