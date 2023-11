Jannik Sinner está fijando nuevos estándares en cada partido de las Finales de la ATP.

El tenista italiano logró la primera victoria en su carrera sobre Holger Rune, al doblegarlo ayer 6-2, 5-7 y 6-4, dos días después de derrotar al serbio Novak Djokovic por primera vez.

Sinner había asegurado su sitio ya en las semifinales del certamen en Turín, que marca el final de la temporada y cuenta con la participación exclusiva de los mejores ocho tenistas del escalafón de la Asociación de Tenistas.

Ahora dio un paso más y terminó primero de su grupo con marca perfecta de 3-0.

“Me recuperé en el tercer set, tal como lo hice contra Nole”, comentó el italiano. “Esta victoria significa mucho, tras un partido tan grande como ése, con tantas emociones. Aun así pude ganar los grandes puntos”.

Camino impoluto el de Sinner hasta semifinales, las primeras que pisa un tenista italiano en toda la historia de este torneo, que en esta ocasión se celebra en un Pala Alpitour volcado con su estrella. El de San Candido (norte italiano) se impuso al griego Stefanos Tsitsipas, aplacó al “Maestro” Djokovic y acabó con cualquier esperanza de Rune, que asustó con un gran segundo set, pero acabó sucumbiendo en el tercero.

El triunfo de Sinner permitió también que Djokovic avanzara en la segunda posición del grupo. El serbio, ganador de 24 torneos del Grand Slam, se impuso 7-6 (1), 4-6 y 6-1 sobre el reemplazante Hubert Hurkaz, en un encuentro que tuvo comienzos complicados para Djokovic, pero que luego sacó a relucir la experiencia para ganar el partido.

Tras su partido, el serbio dependía de la victoria de Sinner para estar en semifinales, pero dijo que no vería el partido.

“No, no seré su aficionado esta noche. Si gana, me clasificaré. Si no lo hace, terminaré la temporada con una victoria y miraré a la Copa Davis. Eso es todo lo que siento ahora”, indicó. Y pues el italiano le favoreció.

“La Copa Davis es la semana que viene. Realmente me gustaría ganar la Copa Davis con Serbia. Ese es un objetivo. La semana que viene es muy importante para nosotros, para nuestra nación. Daremos lo mejor de nosotros”, apuntó sobre el torneo, cuyo trofeo llegó ayer a Valencia, España.

Además, habló sobre la nueva generación que lidera el español Carlos Alcaraz.

“La generación de Alcaraz, Rune, Sinner es muy fuerte. Son probablemente los tres jugadores que llevarán este deporte en el futuro pero también en el presente porque todos ellos están justo en lo más alto del tenis”, sentenció.— EFE y AP