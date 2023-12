La temporada 2023 ha significado para Santiago Giménez un año magnífico en la Eredivisie; el mexicano con el paso de los partidos ganó experiencia y hoy es el líder de su institución.

El atacante del Feyenoord sigue sorprendiendo y ahora tendrá un documental. Mediante redes sociales, el equipo del mexicano anunció la realización de un documental dedicado a Santiago Giménez, en el que se podrá ver de una forma distinta al jugador.

