Plaza Grande: alcaldesa se suma a las cartas del PRI Yucatán para 2024

Diplomacia en el diamante

El gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera Concha estuvieron frente a frente, uno tratando de vencer al otro, en la noche del lunes pasado. Al final no hubo vencedor… Al menos por ahora.

Se trató de un duelo simulado, en el parque de béisbol Kukulcán Álamo, en la apertura de la serie final de zona entre los clubes Leones de Yucatán y Pericos de Puebla. Al titular del Ejecutivo estatal le correspondió el lanzamiento de la primera bola y tuvo como bateador “de lujo” al primer regidor meridano. Si alguien esperaba una bola de humo para Barrera Concha, por aquello de la jiribilla política del momento, se quedó con las ganas, pues Vila Dosal hizo un lanzamiento meramente protocolario y todo quedó en la camaradería deportiva, que también han tratado de mostrar ambas autoridades en la arena política en las últimas semanas.

Después, el alcalde y el gobernador se dirigieron a sus asientos a presenciar el encuentro de béisbol: el primero se quedó en la zona de butacas, con reducido grupo de acompañantes y mezclado con el público, y el segundo se dirigió al palco del gobierno del Estado, justo detrás de la zona de home con su familia y varios secretarios, entre ellos los de Salud, Mauricio Sauri Vivas; de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche, y de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loeza.

Al día siguiente, en el segundo juego de la serie, el palco del gobierno fue ocupado por algunos magistrados del Tribunal Superior de Justicia que llegaron al cargo con las reformas al Poder Judicial que impulsó la presente administración. Aunque se trate de dos poderes, a fin de cuentas se trata del mismo equipo, dirían muchos.

Borra el pasado

La senadora Verónica Camino Farjat levantó mucho polvo en días recientes con una publicación en sus redes sociales. La política de origen tizimileño difundió una fotografía de 2006 en la que se le ve junto a su madre, Verónica Farjat Sánchez, con la siguiente leyenda: “Siempre me sentiré orgullosa de haber sido parte del movimiento de transformación desde el origen. Esperen… que aún hay más”.

El mensaje está reforzado con la propia imagen, pues la hoy legisladora tiene en las manos propaganda alusiva a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y su madre lleva una gorra alusiva a ese movimiento. La mayoría de las reacciones fue de apoyo a la senadora, pero no faltó quien la cuestionara por su “chapulineo” político, diciéndole que es falso su origen de izquierda porque fue militante del PRI –diputada y funcionaria de primer nivel en los gobiernos de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello– y del Partido Verde.

Su madre fue también diputada del PRI y alcaldesa de Tizimín por este partido y siendo legisladora estuvo involucrada en un escándalo de apertura de paquetes electorales en Tizimín, junto con Zapata Bello. A la joven Camino Farjat no le funcionó muy bien el intento de quedar bien con los morenistas y su cúpula apelando a la pérdida de memoria política.

Premia con amor

Otro que dio mucho de qué hablar esta miércoles, no precisamente por sus labores “altruistas”, es el exclavadista Rómmel Pacheco Marrufo, hasta ahora diputado federal del PAN, quien subió a sus redes sociales un video donde narra la entrega de una silla de baño para una familia que lo contactó pidiendo ayuda.

La publicación no tendría nada de extraordinario si no fuera por el hecho de que la acompañó con la frase “amor con amor se premia”. Muchos se preguntan si se empiezan a cumplir las predicciones de quienes lo ven en un futuro muy próximo despojándose de la playera azul para colocarse la guinda, después de no conseguir la candidatura panista a la gubernatura.

Como se sabe, la frase de batalla que Morena ha empleado desde la campaña presidencial de 2018 hasta ahora es “amor con amor se paga”, tomada de la antigua canción de Manuel Esperón. Lo que la frase no dice es lo que la canción añade: “amor con amor se paga… y algún día te cobraré”.

Una carta fuerte del PRI

Con la paulatina pérdida de espacios de poder, el PRI tuvo en Kanasín su baluarte político en Yucatán durante la administración 2018-2021. Ahora, con Kanasín gobernado por el PAN, esa posición la ocupa Conkal y así quedó demostrado en el reciente informe de actividades de la alcaldesa Hiselle Díaz del Castillo Canché.

Como se informó, al evento asistió la plana mayor del PRI, con sus presidentes nacional y local, Alejandro Moreno Cárdenas y Gaspar Quintal Parra, a la cabeza. Más allá de los nombres, la fuerte presencia priista lleva un significado: Hiselle Díaz del Castillo, quien es presidenta en Yucatán de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), es considerada una de las cartas priistas en las próximas candidaturas, incluso con una alianza con el PAN.

Se le menciona como aspirante a la senaduría, llevando como compañero de fórmula a Liborio Vidal Aguilar, éste en la segunda posición. Esta posibilidad ha causado inconformidad en un sector del PRI, que opina que la alcaldesa conkaleña no tiene ni experiencia ni los méritos suficientes y ve como mejores cartas para esa postulación a Dulce María Sauri Riancho y a Gabriela Santinelli Recio, ambas con más credenciales.

La moneda sigue en el aire y lo único claro es que, en caso de concretarse la alianza PAN-PRI, el primer lugar de la fórmula para el Senado sería para el priismo y, más aún, para una mujer. Esto relega a Liborio Vidal, quien, nos insisten, ha dicho que no le interesa ser senador.

Esencia morenista

En el medio político ya no hay duda de que el alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, es considerado un activo más de Morena. Y no solo él, sino también la mayoría de sus colaboradores en el Ayuntamiento, que ya sin recato operan para el partido guinda.

En el segundo informe de actividades del primer regidor motuleño, hace unos días, fue invitado de honor el delegado de Bienestar, Joaquín Díaz Mena, pero éste envió como su representante a Edgardo Medina Rodríguez, uno de los subdelegados regionales de la dependencia.

Medina Rodríguez, quien en el pasado fue alcalde de Cenotillo y diputado del PAN, fue atendido con mucha deferencia por las autoridades anfitrionas. Esa cercanía explica por qué a Morena le preocupa el proceso judicial que se sigue contra Aguilar Arroyo por irregularidades en su administración, ya que lo ubica como un buen operador en Motul y sus alrededores, aunque la verdad es que también tiene detractores dentro de ese partido.