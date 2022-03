Dua Lipa es acusada de hacer playback en pleno concierto (VÍDEO)

Dua Lipa es una de las cantantes más famosas de los últimos años; sus éxitos como: New Rules, Break my heart, Love Again, Physical, entre otros, han figurado en las listas de música más importantes a nivel internacional, lo que le ha dado una gran cantidad de premios y reconocimientos a la joven de tan solo 26 años.

Sin embargo, ahora Dua Lipa se encuentra en medio de la controversia luego de que fuera captado un vergonzoso momento en el que durante su concierto de la gira "Future nostalgia" deja caer el micrófono y queda evidenciado que tiene playback. Los usuarios no dejaron pasar la oportunidad y ahora están criticando a la famosa cantante. Aquí los detalles.

¿Dua Lipa hace o no playback?

Dua Lipa estaba interpretando la canción “New Rules” cuando el micrófono se resbaló de su mano y fue a dar entre el público, pero lo más divertido fue que los fans no le devolvieron el micrófono y la británica sufrió algunos momentos de desesperación preguntando con sus manos dónde había caído.

Dua se mostró muy profesional e intentó continuar el show bailando y siguiendo los pasos de la coreografía hasta que uno de los miembros del staff le dio otro micrófono.

El vídeo se hizo viral en redes sociales no solo por el divertido momento protagonizado por la cantante, sino también porque se dijo que el incidente delató su playback.

Sin embargo, se sabe que muchos artistas utilizan esta dinámica para guiarse con la pista de sus canciones, además recordemos que Dua Lipa hace un show completo de baile y canto, por lo que a veces es necesario que se tome unos segundos para poder recobrar la compostura, así que no debería haber problema alguno con dicha situación.

Demandan a Dua Lipa por plagio con "Levitating"

La carrera de la cantante podría cambiar ahora que enfrenta un cargo legal por plagio, mismo que también recaerá sobre su discográfica Warner. La denuncia fue por la autoría de la canción de “Levitating”, uno de los temas más exitosos de “Future Nostalgia”, álbum que sacó en el 2020.

De acuerdo con información del portal TMZ, una banda de reggae fue la encargada de denunciar que existen muchas similitudes con su canción. Se trata de Artikal Sound System, quienes aclaran que la canción de la británica es muy parecida al de “Live Your Life”, canción que publicó el grupo hace unos años.