Will Smith: Los beneficios que perdió al renunciar a La Academia por bofetada a Chris Rock

Los beneficios que perderá Will Smith al renunciar a La Academia. . Foto: Internet

El pasado domingo 27 de marzo los Óscar 2022 se vieron envueltos en polémica luego de que Will Smith le diera una bofetada a Chris Rock durante la ceremonia y luego de que el comediante hiciera una broma respecto a la alopecia que padece Jada Pinkett Smith.

Sin embargo, el ganador del Óscar por su papel en "King Richard" fue severamente criticado y, aunque La Academia anunció que estaba por revelar las sanciones que tendría Will Smith por romper el protocolo y actuar con violencia, el actor renunció a dicha institución y con esto, también renuncia a varios beneficios y privilegios. Esto es lo que sabemos.

¿Qué significa la renuncia de Will Smith a La Academia? Los beneficios que perdió

El actor de 53 años renunció a los beneficios que se tienen por ser miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, uno de ellos es ser invitado a las proyecciones y eventos que son clave para la promoción de las películas y producciones, explica CNN.

Smith tampoco podrá votar por los nominados a los Premios Óscar, pero sí podría recibir una estatuilla dorada si la Academia así lo considera, pues no es necesario tener la membresía para pelear dentro de una de las categorías.

¿Will Smith perderá su Óscar por Mejor Actor?

De acuerdo con información de la revista People, La Academia solo ha rescindido en una ocasión un Óscar. Fue en 1969 al documental 'Young Americans', debido a que se descubrió que había sido estrenado dos años antes de la ceremonia, por lo que estaba fuera de tiempo.

Asimismo, Harvey Weinstein y Roman Polanski fueron expulsados de la institución por las denuncias de abuso sexual en su contra pero ambos conservaron sus estatuillas, de acuerdo a Los Angeles Times, así que es poco probable que Will Smith pierda el Óscar que ganó como Mejor Actor.

La Academia dará a conocer el 18 de abril las acciones disciplinarias que llevarán a cabo en contra del actor a pesar de su renuncia, luego de que le propinara una cachetada a Chris Rock.

Netflix cancela película de Will Smith tras polémica en los Óscar 2022

Luego de toda la controversia entre Chris Rock y Will Smith, Netflix canceló la producción de "Fast and Loose", la próxima película del actor, así lo dio a conocer The Hollywood Reporter.

Lo anterior debido a que, según diversas fuentes, Netflix hizo un llamado urgente para que otro director se haga cargo de un proyecto con la estrella que fue muy favorecida para ganar el premio al mejor actor en los Oscar. Sin embargo, poco después del ataque de Will Smith a Chris Rock en el escenario de los Oscar, Netflix movió silenciosamente el proyecto a un segundo plano.

"Fast and Loose" iba a contar la historia de un jefe del crimen que pierde la memoria tras un ataque. Juntando pistas, descubre que ha liderado una doble identidad como un capo rico y un agente de la CIA arruinado.