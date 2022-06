Ángela Aguilar se muestra desesperada en transmisión en vivo: ''No me manden dinero''

Comparta este artículo

EE.UU.— Ángela Aguilar decidió hacer su primera transmisión en vivo a través de TikTok, pero las cosas salieron de control, por lo que la hija de Pepe Aguilar se mostró desesperada y terminó pidiendo a sus seguidores que no le manden "regalos".

La menor de la dinastía Aguilar demostró su poco conocimiento en redes sociales como TikTok luego de hacer su primera transmisión en vivo.

Asimismo, Ángela se mostró desesperada y un poco molesta cuando mientras estaba haciendo su en vivo los usuarios de la plataforma comenzaron a mandar donaciones (dinero).

El vídeo en el que se muestra que la cantante no sabía mucho del tema se viralizó, pues resultó muy curioso verla no poder ocultar su reacción de pánico, estrés e incomodidad al ver lo que estaban haciendo los usuarios. Como era de esperarse este momento también desató todo tipo de comentarios.

“Yo no quiero que me manden dinero. Quiero que tengamos un live divertido. Por favor no me manden dinero, no sé como parar esa función, ¿Qué es ese corazón? ¿Qué es eso? ¡Ya!”, subrayó en más de una vez la cantante de 18 años con un tono nervioso y entre risas.

Ángela Aguilar se vio orillada a pedir en reiteradas ocasiones que dejaran de mandar “corazones” y “flores”, los cuales en realidad son donaciones para los creadores de contenidos más famosos de la plataforma.

No obstante, pese a que la dinámica se salió de control, ésta marcó el regreso de la joven cantante a sus redes sociales, luego de una breve pausa tras la polémica en torno a su relación con el compositor Gussy Lau, quien era varios años mayor que ella.

¿Qué son y cómo funcionan las donaciones en TikTok?

Las donaciones son una función que tiene activada TikTok para apoyar a los creadores de contenido, sin embargo, no te paga por la cantidad de likes ni seguidores, sino que monetizas por la cantidad de vistas de tu contenido y las visitas de tu perfil, pero también acumula ganancias por la cantidad de impresiones.

Asimismo, una parte de la monetización recibida va para la plataforma y lo restante va para el usuario para que lo pueda canjear por promociones, esto solo si cuenta con más de 100 mil seguidores.