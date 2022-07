Comparta este artículo

MÉXICO.— Susana Dosamantes murió a la edad de 74 años, así lo confirmó su hijo Enrique Rubio, quien dio a conocer que su mamá falleció a las dos de la tarde en el Hospital Mount Sinai de la ciudad de Miami Beach por complicaciones del cáncer de páncreas que se le detectó en febrero, y que en el mes de abril le provocó que fuera hospitalizada de emergencia debido a los problemas de salud que presentó a causa del padecimiento.

¿De qué falleció Susana Dosamantes? Su hijo lo revela; famosos reaccionan

Los primeros reportes de medios de comunicación, tanto internacionales como nacionales, indicaron que la actriz falleció este sábado 2 de julio, sin embargo, no revelaron las causas del deceso de la actriz, aunque se especulaba que habría perdido la batalla contra el cáncer que padecía.

Luego de la que noticia se viralizó, el hermano de Paulina Rubio confirmó que la actriz murió por complicación del cáncer de páncreas que le fue diagnosticado hace unos meses.

Por su parte, la cantante Paulina Rubio no se ha pronunciado al respecto sobre la muerte de su madre, pero hace unos días habría dejado entrever que Susana Dosamantes no se encontraba bien, pues en un evento al que asistió y en el que recibió un reconocimiento, la también llamada "Chica Dorada" en pleno escenario confesó que su familia y ella estaba pasando por un "momento muy sensible", de igual modo, pidió oraciones para su madre.

Tras confirmarse la noticia, varios famosos han recurrido a sus redes sociales como Twitter e Instagram para externar su tristeza ante esta lamentable pérdida y por supuesto, enviar sus condolencias a los hijos de Susana y al resto de la familia de la actriz.