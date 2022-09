CIUDAD DE MÉXICO.— Lorena Herrera se ha caracterizado por se una de las actrices más guapas del medio del espectáculo, sin embargo, la actual concursante de MasterChef Celebrity México 2022 confesó que a pesar de ello en una ocasión fue rechazada por un hombre, ¿de quién se trató? Te contamos.

Lorena Herrera, concursante de MasterChef Celebrity México 2022, fue bateada por un futbolista

La actriz de telenovelas estuvo de invitada en el programa "Miembros al aire" y estando ahí, Lorena recordó la que se atrevió a dar el primer paso y la rechazaron.

La también cantante indicó que hace años asistía todos los domingos a un famoso club nocturno en Acapulco, Guerrero, con la finalidad de encontrar una pareja sentimental, fue así como conoció al exfutbolista del América y Pumas: Braulio Luna.

Lorena Herrera confesó que quedó flechada del futbolista por lo que para conquistarlo armó un plan:

"Iba a un antro, al Bar Bar, todos los domingos. Había terminado con el galán y sí, andaba en busca del amor. Entonces, este tipo estaba al lado siempre. Estaba horrendo, pero había química y me fascinaba", dijo durante el programa "Miembros al aire".

La participante de MasterChef Celebrity México 2022 prosiguió relatando que a pesar de sus múltiples intentos por llamar la atención de Braulio, él nunca reaccionaba a su coqueteo.

"Iba al siguiente domingo y pedía esa mesa para sentarme al lado. Y yo bueno, que se acerque. Me veía, nunca se acercaba. Pasaron dos meses y yo pedía esa mesa, dije: 'No, no puede ser esto", detalló la actriz

Lorena señaló que luego de que su estrategia no funcionó, su amiga la motivó a acercarse al futbolista, y aunque Braulio le "correspondió", la relación nunca se dio.

"Mi amiga me dijo: 'No seas tonta, si tanto te gusta, da el primer paso'. Me acerqué a él, le dije que me gustaba y que ya llevaba meses agarrando la misma mesa, y me dijo: 'Tú también me encantas, dame tu teléfono', y nunca me llamó", relató la también modelo.

Luego de que la concursante del reality de cocina de TV Azteca relatara su historia cuando le confesó a Braulio Luna que le gustaba y éste la bateó, Jorge 'El burro' Van Rankin salió en "defensa" del exfutbolista.

"Es un caballero, un rey y tiene personalidad, pero es penoso" concluyo 'El Burro', razón por la que posiblemente nunca llamó a Lorena Herrera.