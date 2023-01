Shakira y BZRP: Letra completa, memes y reacciones ''solo hago música perdón que te salPIQUÉ''

Shakira y BZRP lanzaron la Music Sessions #53 de Bizarrap, canción que va directo a su expareja, Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía Marti.

Con la icónica frase "una loba como yo no está pa tipos como tú", es que Shakira se pronuncia a la infidelidad del exfutbolista con la joven de 22 años y es que conforme va pasando el vídeo, la cantante colombiana hace referencia a varios detalles sobre su relación con el defensa español, como por ejemplo su deuda en hacienda, el acoso de la prensa, el cambio que tuvo con ella, entre muchas otras cosas.

Tras el lanzamiento del vídeo, Shakira y BZRP son tendencia en redes sociales y tanto famosos como internautas, ya dieron sus opiniones al respecto y, por si fuera poco, los memes para Piqué y Clara Chía no se hicieron esperar. Aquí te dejamos la letra de la nueva canción de Shak y Bizarrap así como los mejores memes y reacciones.

Shakira y BZRP: Letra completa y vídeo

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Ah-ah

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Perdón ya cogí otro avión, aquí no vuelvo

No quiero otra decepción, tanto que las das de campeón

Y cuando te necesitaba, fuiste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato que yo debi botar ese gato

Una loba como yo no está pa' novatos

Una loba como yo no está pa' tipos como tú

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh

Esto es pa' que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques

Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente es igualita que tú, pa'tipos como tú

A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

Del amor al odio hay un paso por acá no vuelvas

Hazme caso, cero rencor bebé

Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni que es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerando, dale despacio

Mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén

Yo te desocupo mañana y si quieres traerla a ella que venga también

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Y una loba como yo no está pa' tipos como tú

A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh

A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh

Memes por canción de Shakira y BZRP: "Las mujeres no lloran las mujeres facturan"

Internautas se dieron a la tarea de reaccionar con memes de Piqué y Clara Chía Marti a la canción que estrenó Shakira con BZRP. Aquí los mejores.

Shakira: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en HACIENDA”



Yo: pic.twitter.com/1JaXk9ayx2 — Ivii ???? uD83CuDF84 (@ivimar_vazquez) January 12, 2023

La cara de Pique viendo la sesión de Shakira pic.twitter.com/cBBb4RQGUS — Frases Barbie (@barbie_context) January 12, 2023

Definitivamente Pique después de la sesión de Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/B2rVru8bP3 — EmpershaoEsp (@EmpershaoEsp) January 12, 2023

"Tiene nombre de persona buena, CLARAmente no es como suena.. es igualita que tú". Shakira acaba de enterrar viva a Clara Chía y a Piqué con su Music Session. pic.twitter.com/HxdXZ5bATU — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) January 12, 2023

“CLARA-MENTE ES IGUALITA QUE TÚ”NOOOOO SHAKIRA TE FUISTE A LA CHOTA pic.twitter.com/cdFKZAxg8J — -mafe uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@cache_mafe) January 12, 2023

Shakira en estos momentos, tras destruir en 3:33 minutos a Piqué (dorsal 3), Clara Chía, la suegra, la Hacienda española, Twingo y Casio.#LasMujeresYaNoLloran pic.twitter.com/HLmFFqnBYC — Edali Gloria Ortega (@EdaliGloria) January 12, 2023

Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan. - Shakira ¡Grítalo reina! pic.twitter.com/YmFbz4VCLl — Felipe Romero (@Dfeliperomero) January 12, 2023

piqué cuando en el colegio de sus hijos hagan el baile de fin de curso con la sesión de shakira pic.twitter.com/OyUBlsfoag — sam?¨u uD83DuDC21 (@SamuRodriguez5) January 12, 2023

piqué yendo a dejar a los niños al colegio



la radio: pic.twitter.com/CnW5ofityn — adrilik (@adrilik) January 12, 2023

Juju a casa Piqué, qué temazo pic.twitter.com/P1OYf5fNeL — SC (@somosciclon) January 12, 2023

Artistas reaccionan a canción de Shakira con BZRP

Artistas, influencers y otros famosos decidieron reaccionar a la nueva canción de Shakira. Fonseca, Paty Cantú, Alejandro Sanz, Ibai Llanos, y más dejaron sus comentarios al nuevo éxito de la colombiana que, aparentemente, va dedicado 100% a su ex, Gerard Piqué y a la nueva novia de éste, Clara Chía Marti.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena.



BURNED!

Amo. @bizarrap x @shakira https://t.co/pPwgbWwcnu — P A T Y * C A N T Ú (@PatyCantu) January 12, 2023

Gigante @shakira PUNTO FINAL uD83DuDC4FuD83CuDFFB #53 — Fonseca (@Fonseca) January 12, 2023

Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!! — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 12, 2023