Octavio Ocaña. Interpol emite ficha roja para buscar a otro involucrado en su muerte

El caso de Octavio Ocaña aún no termina, y por el contrario, su padre, el señor Octavio Pérez, dio a conocer este martes que la Interpol ya emitió una ficha roja por la búsqueda y detención de uno de los cómplices en la muerte de su hijo que aún está prófugo de la justicia.

El papá de "Benito" en Vecinos, mencionó que esto es un avance a las investigaciones que hay pues podrá pedir recompensa para quien entregue información del fugitivo. Esto dijo.

Caso Octavio Ocaña. ¿Qué sigue y por qué la Interpol emitió ficha roja?

Aunque en un inicio las autoridades determinaron que Octavio Ocaña "Benito" se había disparado mientras intentaba escapar de las autoridades, el padre del actor nunca creyó en dicha versión y tuvo que realizar sus propias investigaciones. Éstas concluyeron que su hijo había sido asesinado.

Ahora, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el señor Octavio Pérez confirmó que la Interpol ya busca a Gerardo "N", uno de los cómplices que participaron en la muerte del actor.

“La ficha roja de este tipo es un avance para mí, porque ellos (la policía) siguen estancados. Me preguntas si yo hago el trabajo de ellos, toda la vida lo he hecho, desde que mataron a mi hijo yo he hecho el trabajo con mis peritos con mis abogados, investigado cosa por cosa como si yo fuera policía o investigador privado”, confesó.

El señor explicó que de los involucrados en la muerte de su hijo, únicamente Gerardo "N" es el que se encuentra prófugo, mientras que el mató a Octavio Ocaña ya está en el reclusorio. Respecto al prófugo que ahora está a manos de la Interpol, reveló que está pensando en ofrecer recompensa para su captura.

“Leopoldo, el que le dispara a mi hijo, el que lo mata y lo vuelve a subir, ése ya está en el reclusorio, ya está procesado y el otro se llama Gerardo N, ése es el prófugo de la justicia. Es el que yo la había investigado y andaba por Veracruz, se nos escapó, se le escapó a la fiscalía porque yo no soy policía”, explicó

Finalmente, Octavio Pérez aseguró que se siente muy satisfecho con esta victoria:

“Ya emitieron la ficha roja de la Interpol y eso, yo creo que es primordial porque ya voy a poner una recompensa por el tipo ese”.

Cabe señalar que la ficha roja de Interpol es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona a la espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar.