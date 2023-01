Poncho Herrera responde a supuesta razón por la que rechazó RBD: ''El dinero no lo es todo'

Alfonso Herrera ya no está dispuesto a guardar silencio en torno a RBD y las noticias que se han generado en relación a su rechazo de participar en el reencuentro de la agrupación que lo llevó a la fama internacional y que, según admite, le abrió varias puertas a otros proyectos.

Como se sabe, desde que RBD anunció su regreso a los escenarios han surgido varias especulaciones alrededor del grupo, y es que por segunda ocasión, Alfonso Herrera no se unirá al resto de sus compañeros, tal y como sucedió en 2020, cuando Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez ofrecieron un concierto virtual para todos sus fans.

Se recordará que en aquella ocasión, la agrupación tampoco contó con la presencia de Dulce María, debido a que ella acaba de recibir a su primogénita y con el apogeo de la pandemia de Covid-19, prefirió quedarse en casa para disfrutar de su maternidad.

¿Por qué Alfonso ''Poncho'' Herrera no regresa a RBD?

Seguidores de Alfonso Herrera, algunos nacidos en su época en "Rebelde", señalan que el actor siempre lució incómodo durante las presentaciones de RBD.

Se nota que no fuiste fan de rbd, de ser así, sabrías que esa época fue difícil para Poncho porque no les gustaba cantar ni bailar pero por contrato tuvo que hacerlo. Los fans antiguos entendemos sus razones y no le debe nada a nadie. — Yummiko (@Yummiko) January 4, 2023

Sin embargo, la mañana del martes, una revista de circulación nacional, aseguró que en realidad el actor se avergonzaba de haber formado parte de este proyecto y puso como condición recibir 10 millones de dólares para formar parte del reencuentro.

Como se informó, uno de los integrantes de la producción de la gira, quienes, además, acusaron a Herrera de malagradecido pues se habría referido muy despectivamente de sus fans, habría ''ventaneado'' al ex intérprete de Miguel en la ficción de "Rebelde".

Alfonso Herrera niega estar avergonzado de RBD

No obstante, en esta ocasión Poncho Herrera decidió no quedarse callado y a través de Twitter se refirió sobre lo publicado por la revista:

"Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones", escribió el actor de "El baile de los 41".

Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento.



Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 3, 2023

El actor también se dijo "agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá" y sostuvo que "siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde. De la misma forma que mis compañer@s me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente".

"Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo".

Y concluyó invitando al público a no perderse de su nueva película "¡Que Viva México!", que llegará a las salas de cine en marzo próximo.

Alfonso Herrera aprovecha polémica de RBD para sus proyectos

Cabe destacar que no es la primera vez que Alfonso Herrera aprovecha la polémica o su nombre en las tendencias de RBD, para hablar o invitar a sus seguidores a uno de sus proyectos, pues luego de confirmarse su ausencia en el reencuentro, hizo referencia al grupo para convocar a una causa altruista.

"Si eres rebelde y no sigues a los demás… Te invito a donar a una buena causa", escribió sobre el vídeo en que invita a colaborar en una fundación que ACNUR Americas para donar cobertores a personas de escasos recursos.