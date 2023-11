CIUDAD DE MÉXICO.— Tras la delicada acusación que emitió Emilio Morales contra Enrique Guzmán, a quien señaló de haber abusado de una menor de edad; Mayela Laguna al parecer decidió romper el silencio.

Y es que luego de que el también ex representante de Sylvia Pasquel afirmó que él sabía de la existencia de un vídeo en el que se muestra al papá de Alejandra Guzmán agrediendo a una jovencita, se rumoreó que la presunta víctima del cantante sería la hija de Mayela.

Ahora tras el escándalo que se ha generado a raíz de la reciente declaración del ex integrante de Los Teen Tops, Mayela Laguna denunciará a su exsuegro.

Enrique Guzmán y Angélica María se retiran de la conferencia de "La Caravina del rock & roll" luego de que el cantante fue cuestionado sobre supuestas acusaciones de abuso sexual.

¿Mayela Laguna denunciará a Enrique Guzmán?

Este pasado 13 de noviembre, el ex esposo de Silvia Pinal se hizo tendencia de redes sociales luego de la polémica declaración que dio cuando fue cuestionado por la prensa sobre la existencia de un supuesto material en el que el cantante estaría tocando indebidamente a una menor de edad.

A esta escandalosa pregunta, Enrique Guzmán intentó defenderse, pero el cantante eligió mal sus palabras, pues terminó “admitiendo su culpa”.

“Yo no y me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta”, expresó en tono de sarcasmo y visiblemente molesto.

Tras el revuelo que desató la declaración del cantante, en entrevista con el programa De primera mano, Mayela Laguna reveló que denunciará a Enrique Guzmán.

Hija de Mayela Laguna habría sido abusada por Enrique Guzmán

Tal y como lo dio a conocer Emilio Morales, ahora la ex esposa del Luis Enrique Guzmán confesó que hay un vídeo en el que quedó grabada la agresión sexual que ejerció el intérprete de “La Plaga” contra una menor de edad.

Asimismo, Mayela Laguna mencionó que no quería que se diera a conocer la situación que vivió su hija cuando estuvo presente en una fiesta de cumpleaños de Apolo, a la que también asistió Enrique Guzmán.

Pero debido a los recientes sucesos, Mayela se ha visto en la necesidad de hablar de dicha grabación; además de usarla como prueba contra el también abuelo de Frida Sofía.

La ex cuñada de Alejandra Guzmán también detalló que el vídeo en el que fue captada la agresión del cantante es muy explícito, pues en él se pueden observar diferentes ángulo del reprobable acto del papá de ‘La Guzmán’.

¿Hija de Mayela Laguna exhibirá a Enrique Guzmán?

En la entrevista, Mayela Laguna comentó que su hija no quiso que se diera a conocer dicha situación, por ello respetó su decisión y nunca habló de lo sucedido, aunque sí le creyó a la menor de edad.

Sin embargo, debido a que la hija de Mayela habría sido víctima de otros abusos por parte de Enrique Guzmán, la ex integrante de la familia Guzmán indicó que hablará con su hija para que pueda existir la denuncia correspondiente contra el cantante.