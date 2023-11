MÉXICO.— De nueva cuenta, José Manuel Figueroa se encuentra protagonizando una polémica. Y pese a que todavía sigue dando de qué hablar su disputa con Alicia Machado, ahora el cantante fue captado “humillando” a sus músicos.

En un vídeo que ha generado controversia, se muestra al hijo del difunto Joan Sebastián muy enojado y lanzándole objetos en el rostro a su equipo musical, pero ¿qué desató la molestia del cantante?

Exhiben a José Manuel Figueroa “humillando” a sus músicos

Fue durante un reciente concierto que el exnovio de Ninel Conde fue captado interactuar con el equipo de producción y sus músicos, pero por alguna razón Figueroa le grita en varias ocasiones a su equipo.

Asimismo, se puede apreciar como en algún momento, el cantante presuntamente arroja una toalla hacia el rostro de uno de sus colaboradores.

Y aunque en el clip se ve claramente como el hijo de Joan Sebastian está molesto, no se logra deducir cuál es el motivo de su enojo.

No obstante, internautas acusado al intérprete de “humillar” a su equipo de trabajo.

Asimismo señalan que por más disgustado que esté con algo o alguien la forma en la que se dirige a sus colaboradores no es la adecuada.

Como era de imaginarse, estas acciones han causado que José Manuel Figueroa sea tachado de prepotente y de actuar de forma violenta con las personas que trabajan con él, por lo que piden sea sancionado.

Periodista defiende a José Manuel Figueroa

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante, quien retomó el vídeo en su programa de YouTube, no dudó en emitir una opinión.

Fue así como el periodista de espectáculos indicó que le parece complicado juzgar sin tener el contexto bien comprendido.

“Yo creo que es muy complicado hacer un análisis al vapor o emitir un juicio de cualquier tipo de una situación así. Yo no sé qué pasó, no sé si llegaron borrachos, si no llegaron, la música no se oía, no hicieron soundcheck, se peleó con alguien, le habló a los músicos, le habló a los técnicos y finalmente el que sale y da la cara es Figueroa”, externó Infante.

El también presentador de programa de Imagen Televisión destacó que no se estaba poniendo de su lado, pero que tampoco podía decir mucho al respecto, precisamente por la falta de información.

“No lo estoy defendiendo, que se defienda cada quien, cada quien que se rasque con sus propias uñas. Pero yo creo que es muy aventurado emitir un comentario así”.

Finalmente, aceptó que no hay justificación para la violencia o usar un lenguaje con groserías, sobre todo hacia la gente con la que se trabaja; sin embargo, insistió en que hay poco contexto para comprender la situación.