Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez son una de las parejas más famosas en México, y aunque han pasado por diversas polémicas, como la de este año en la que aparentemente el actor le fue infiel con su nutrióloga, ahora la pareja ha dado de qué hablar nuevamente.

Fue durante un evento que él señaló que le gustaría volver a casarse con su esposa, con la que tiene dos hijos, sin embargo, la reacción de Elizabeth fue la que llamó la atención ante los medios, pues no fue la esperada. Aquí los detalles.

Elizabeth Álvarez no quiere volver a casarse con Jorge Salinas

A Jorge Salinas le causa ilusión organizar una segunda boda pero fue la propia Elizabeth Álvarez quien reveló que es una idea que no le agrada, pues para la actriz, la ceremonia nupcial se vive una vez y ella ya la disfrutó.

La pareja fue captada durante un evento de la revista “GQ”, en el que ambos se detuvieron para conversar con la prensa muy armoniosamente, pues cuando su escándalo por infidelidad se dio a conocer, Salinas trató de evitar los cuestionamientos de la prensa.

Pero ahora, el actor no sólo contestó pacíficamente, sino que reconoció que a él si le gustaría celebrar otra boda junto a Álvarez, confesión que desencajó a la actriz que, a su vez, no parecía muy emocionada con el planteamiento que la prensa les hizo, acerca de si llevaría a cabo una ceremonia que renueve su amor.

“Yo sí, una boda donde celebremos que estamos sanos y ¿por qué no?, presumir al mundo este amor tan bonito, yo sí, yo sí lo haría”, destacó el actor.

Pero mientras Salinas exponía su argumento, la risa se apoderaba de Álvarez, y el actor proseguía declarando que, a pesar de tener toda la disposición para llevar una ceremonial de tal simbolismo, todavía podían esperar unos años, pues sus hijos siguen siendo muy pequeños.

El gesto de la actriz no pasó desapercibido por la prensa que no dudo en cuestionarla por qué no parecía tan convencida como su marido, a lo que ella contestó que no lo veía necesario, pues ellos ya habían vivido su boda y el momento de decirse sí frente al altar, por lo que prefería contemplar como otras personas se casan.

“Mira, yo creo que podemos hacer una fiesta sí y celebrarlo, que nuestros hijos lo puedan disfrutar porque no estuvieron en nuestra boda, evidentemente, pero yo pienso cuando voy a las bodas y me da tanto gusto ver esa emoción, que yo ya tuve mi boda, que no se sí otra boda… más bien, una celebración de amor sí la tendríamos”, destacó.

Jorge comenzó a pretender a Elizabeth en 2008, cuando compartieron reparto en la telenovela “Fuego en la sangre”, sin embargo, la actriz le dio largas, pues quería que su relación se diera fuera de los sets, ya que soñaba con tener algo serio con el actor, por lo que no salieron sino hasta meses después de que acabar las grabaciones del melodrama y, dos años más tarde, se casaron en la misma hacienda que sirvió de locación de aquella producción.

