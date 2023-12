CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Kanye West publicó ayer un comunicado en el que ofrece disculpas a la comunidad judía por haber hecho comentarios negativos sobre ella y promover el crimen de odio.

El año pasado, el cantante aseguró que deseaba hacerles tanto daño como ellos se lo habían provocado. Asimismo, afirmó que la sociedad debía dejar de estigmatizar a los nazis y a Hitler, pues tuvieron aspectos positivos que nadie tomó en cuenta.

La nueva postura del rapero de 46 años causa sorpresa, debido a que el año pasado se convirtió en una especia de vocero antisemita, que expresaba abiertamente su desprecio por el pueblo judío, situación que ocasionó que fuera cancelado en redes sociales y perdiera contratos millonarios.

Como consecuencia, “Ye” —como también es conocido— se quedó sin más de 1,600 millones de dólares, que formaban parte de su patrimonio neto.

Pero ni la pérdida de dinero ni la desaprobación generalizada fueron lo que convencieron al músico de retractarse, sino un mensaje publicado en X, antes Twitter, por Haim Gozali, un luchador israelí, en el que compartió la fotografía de un misil en el que el nombre de Kanye fue escrito con marcador indeleble.

Gozali decía que ese misil sería enviado con destino a la Franja de Gaza, donde se encuentran terroristas de Hamás: “Kanye West volando a Gaza. Haim Gozali”.

En el tuit, además, el marcialista aseguró que, así como a Kanye no le agradan los judíos, esta comunidad no siente simpatía por él: “@kanyewest, no te agradamos los judíos. Entonces, tú tampoco nos agradas a nosotros”.

La publicación de Gozali tuvo lugar 24 horas antes de que West emitiera su disculpa en su cuenta reactivada de Instagram. Lo hizo en el idioma oficial del estado de Israel: el hebrero.

En el mensaje, el rapero escribió: “Pido disculpas sinceramente a la comunidad judía por cualquier estallido involuntario causado por mis palabras y acciones, no era mi intención herir o faltar el respeto, y lamento profundamente cualquier dolor que haya causado”.