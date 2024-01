EE.UU.— Una terrible noticia ha hecho conmocionar al mundo de la música, pues medios internacionales informaron que Bram Inscore, compositor de canciones para BTS, se suicida a los 41 años.

Asimismo se indicó que el productor y compositor estadounidense fue hallado sin vida años en San Francisco, California.

Bram Inscore se quitó la vida los 41 años, ¿qué ha dicho BTS?

El compositor, quien era conocido por haber trabajado con figuras como BTS y Troye Sivan, habría tomado la decisión que terminar con su vida después de una ardua luchar contra la depresión que padecía.

Tras confirmarse la muerte de Bram Inscore, su familia emitió un comunicado que varios medios de comunicación estadunidense se encargaron de difundir.

“Desinteresado como ser humano y generoso como colaborador, sirvió ingeniosamente a la música, pero nunca a su propio ego. Una profunda compasión y un ingenio seco estaban incrustados en todo lo que hacía, aunque nunca buscó la alabanza o la aprobación”, escribió la familia del compositor que trabajó con BTS.

Aunque la noticia ha generado impacto y tristeza, nadie del equipo del grupo coreano, ni muchos menos los integrantes de la banda han dado más detalles sobre la muerte de Bram Inscore.

¿Quién era Bram Inscore, compositor que trabajó con BTS?

Nacido en San Francisco, Bram Inscore desde joven demostró su talento para la música; inició tocando el bajo en el bachillerato y después estudió música de orquesta y jazz en la Universidad del Sur de California (USC).

El músico dejó la universidad al comenzar a trabajar en giras de bandas como Beck, Twin Shadow, Thurston Moore y Charlotte Ginsgbourg; posteriormente y ya pasado el tiempo se dedicó a la composición musical.

Esto no solo lo llevó a lanzar su propio disco en el 2009 titulado “B. R. A. M”, también en 2016 fue parte del dueto Touché.

Como compositor Bram Inscore trabajó con diferentes artistas. El también productor tuvo la oportunidad de crear diversas canciones que formaron parte de discos de artistas como Troye Sivan.

Con Troye, Bram compuso la canción “Youth” que formó parte del disco “Blue Neighbourhood” que se lanzó en el 2015.

También escribió temas como “Don´t Give Up on Me” de Andy Grammer, así como “Lourder tan Bombs”, canción que fue coescrita por RM, J-Hope y SUGA de BTS para su disco “Map of the soul: 7”, el cual vio la luz en el 2020.

Cabe señalar que hasta ahora no se han dado más detalles sobre la muerte del compositor estadounidense a los 41 años de edad.