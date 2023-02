Hombres armados irrumpen en firma de autógrafos; Grupo Arriesgado sufre atentando

TIJUANA .— Un grupo de hombres armados fue captado al entrar a una Plaza Comercial ubicada en Tijuana. En redes sociales se ha difundido un vídeo en el que se muestra el insólito momento en el que los tipos con armas ocasionaron que las personas en el lugar de los hechos entren en pánico, mientras tratan de huir sin ser heridos.

Luego de que el vídeo del ataque empezara a circular en Twitter y otras redes sociales, se dio a conocer que la gente que acudió a la firma de autógrafo en el centro comercial antes mencionado eran fans de Grupo Arriesgado.

Sin embargo, la convivencia de la banda con sus seguidores se vio interrumpida de manera abrupta tras el arribo del "grupo criminal".

Medios locales reportaron que la violenta y alarmante escena se dio mientras los músicos estaban convivieron con sus fans en la Plaza 2000 y en medio de ello, los hombres armados entraron y dispararon al aire.

De acuerdo con medios nacionales, en la primera versión de los hechos se señaló que se trató de un asalto, pero posteriormente se dio a conocer que los hombres armados intentaron intimidar a los integrantes de la banda. Tras esto, Grupo Arriesgado fue resguardado por su seguridad.

Hasta el momento se desconoce si hubo personas lesionadas. Los hombres armados ibas contra el grupo

Pero se informó que horas después del atentado, apareció una "narcomanta" contra el grupo musical, específicamente dirigida a Arturo González, el vocalista, a quien le pedían que no diera concierto en la región.

"Aquí tiene dueño, no somos corrientes, por eso no te matamos, fue aviso. Aquí no estás en tus terrenos ni con tu gente, tienes las horas contadas", se lee en la manta del presunto Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).