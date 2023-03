Tania Rincón rompe en llanto en pleno programa Hoy al hablar de su separación

CIUDAD DE MÉXICO.— Tania Rincón es otra conductora del programa Hoy, quien dio a conocer su separación en una emisión del matutino de Televisa. La expresentadora de Venga la Allegría, al igual que su compañera Andrea Legarreta, no pudo contener el llanto por lo que entre lágrimas Tania explicó cómo fue que tomo la decisión de separarse de su ahora exesposo Daniel Pérez, quien ya hasta dejó la casa en la que vivían.

Tania Rincón rompe en llanto en el programa Hoy tras hablar de su separación:

Al igual que como sucedió con Andrea Legarreta, quien mediante una emisión del programa Hoy se sinceró y habló de su ruptura con Erik Rubín, Tanía Rincón al inició del matutino dio detalles de su separación.

Tania Rincón habla de su separación

La conductora, quien se mostró muy triste inició agradeciendo el apoyo de sus compañeros, para luego señalar que este proceso ha sido difícil y que la decisión se dio como a través de un proceso en el que ha ido experimentando distintas emociones que incluso la llevaron a tomar terapia.

“Sólo agradecerles el apoyo, para llegar a un comunicado como el que llegamos Dani como yo, hay un proceso, primero que empieza con enojo, tristeza, muchas horas de terapia...”, comentó entre llanto la también conductora de TUDN.

Con lágrimas en los ojos Tania habló de su ruptura

Tanía Rincón también causó conmoción al considerar que estaría con su esposo para toda la vida, pero no fue así. La modelo quiso destacar que no se equivocó al elegir a Daniel Pérez como pareja y viceversa.

Asimismo, la conductora del programa Hoy emitió una frase con la que dio a entender que su divorcio no será motivo de un pleito desgastante, pero si doloroso.

“No nos casamos pensando que acabaría, pensamos en que estaríamos toda la vida, independientemente de eso, son 16 años juntos. Sé que no nos equivocamos al elegirnos. Dicen que si quieres conocer a alguien divórciate a él. Gracias a los amigos, a mi familia por el soporte”, expresó Tania. Tania Rincón indicó que su exesposo dejó la casa en la que vivian juntos

Finalmente, la exconductora de Guerrero 2022 detalló cómo fue que su expareja dejó la casa en la que vivían, además de confesar que esto sucedió desde el pasado domingo, y ella ya hasta conoce el lugar que habitará Daniel Pérez.

“Dani dejó la casa el domingo, fuimos a conocer su nueva casa. Si estamos bien, nuestros hijos van a estar vez. Suplicamos mucha empatía. Sé que no es la primera mujer que pase por algo así, pero no porque sea amistosa, no quiere decir que no sea dolorosa”, concluyó la conductora del programa Hoy.

Cabe destacar que antes de sus declaraciones en el matutino de Televisa, Tania Rincón sorprendió al compartir mediante redes sociales un comunicado en el que anunció la separación de su ahora exesposo Daniel Pérez.

"Hoy queremos compartirles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja", escribió la presentadora de TV este pasado martes 28 de febrero.

¿Quién es Daniel Pérez, el exesposo de Tania Rincón?

Si bien Tania Rincón causó conmoción al anunciar que se separaba de su esposo, muchos sintieron curiosidad por saber quien era el hombre que dejaba a la exreportera de Fox Sports, quien es considerada como una de las más guapas de la televisión mexicana.

Sobre Daniel Pérez se sabe que es una persona alejada del mundo del espectáculo, en una reciente entrevista, la presentadora de TV, indicó que su expareja trabajaban en una agencia de publicidad, en el área de Recursos Humanos.

Lo que se sabe de él ha sido por las publicaciones de Tania y lo que comparte en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 146 mil seguidores.

'Dany' como Tanía le dice, al parecer es un hombre aficionado al deporte, los ejercicio y el cuidado personal, ya que suele compartir rutinas de estos temas mencionados.

