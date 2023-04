A Lucero le gustaba Sergio Andrade, Mary Boquitas lo confirma y revela detalles

CIUDAD DE MÉXICO.— Mary Boquitas se encuentra promocionando el estreno el podcast "En boca cerrada", proyecto que ha generado revuelo, pues en dicho espacio decidió contar su versión de los hechos que la llevaron a ser juzgadas por la sociedad y las autoridades, además de la turbia relación que sostuvo con Sergio Andrade y Gloria Trevi.

Pero su la difícil experiencia que vivió junto a la interprete de "Todos me miran" y el polémico productor no es de lo único que ha hablado, ya que en el capítulo más reciente habló de Lucero, específicamente del tema de su "atracción".

¿Lucero y Sergio Andrade se gustaban? Mary Boquitas revela detalles

María Raquenel Portillo mejor conocida como Mary Boquitas recordó que la cantante y actriz Lucero trabajó con el exproductor musical cuando era muy pequeña.

Sin embargo, cuando la excantante empezó a trabajar con Sergio Andrade, la relación entre Lucero y el exproductor había finalizado. Pero fue el mismo Andrade, quien le reveló la razón por la que dejó de trabajar con "Lucerito".

Y es que según Mary Boquitas, Sergio le reveló que Lucero le contó a su familia que se sentía atraída por él, por lo que su mamá y papá se encargaron de alejarlos.

María Raquenel también comentó que en la época en los ochenta —cuando todavía era una niña— deseaba convertirse en artista, por lo que poco a poco se integró a shows de agrupaciones infantiles, hasta que una persona que conocía a Sergio Andrade le indicó a ella y a su familia que se lo podían presentar. Debido a que él ya había finalizado su colaboración laboral con Lucerito, aceptó trabajar con ella.

La excantante indicó que Andrade además de enseñarle lo que sabía acerca de música, se fue convirtiendo en su amigo con el tiempo, fue así como el productor musical le confió parte de su vida.

Al expresarle que cuando Lucerito se fue de su vida y que le había dejado roto el corazón, Mary Boquitas quiso "sanar" a Sergio.

La mujer reconoció que cayó profundamente enamorada de Andrade, por lo que se esforzaba en no decepcionarlo ni herirlo como él aseguraba que había sucedido con la también actriz: "(Me esforcé en ser) más obediente, más sumisa, más fiel, más todo...":

"Él me decía: ´Tú no me harás lo que me hizo Lucerito, ¿verdad?... En una de nuestras escapadas Sergio comenzó a hablar de su famosa exartista con insistencia. A mí eso me sacaba de onda, yo no entendía por qué cada vez me la mencionaba más como si se trata de una competencia", expresó Mary Boquitas.

"Mira a Lucerito, tanto que hice por ella, todas las canciones que le compuse y en cuanto le contó a sus padres que nos gustábamos la alejaron de mí, se quejaba con voz lastimosa y me advertía que si yo le contaba lo nuestro a mi familia, harían lo mismo y nunca más nos dejarían ver", detalló la excantante.

De acuerdo con María Raquenel Portillo, Sergio Andrade insistió al decirle que Lucerito le rompió el corazón y, en el momento en que ya estaba a lado de Raquenel, seguía con el corazón roto.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante es atacado por esposo de Mary Boquitas en entrevista en vivo