Gustavo Adolfo Infante es atacado por esposo de Mary Boquitas en entrevista en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.— Gustavo Adolfo Infante una vez más protagonizó un penoso momento en televisión nacional; en plena transmisión en vivo del programa Sale el sol, el periodista de espectáculos acusó al esposo de Mary Boquitas de querer agredirlo mientras se llevaba al cabo una entrevista. El hombre "explotó" contra el también presentador de TV y quería "pegarle".

Fue durante una reciente emisión del matutino de Imagen Televisión al cual acudió como invitada Mary Boquitas —quien se encuentra promocionando el podcast en el que cuenta su versión sobre el clan Trevi-Andrade— que fue cuestionada sobre los rumores de una demanda de ella hacia Gloria Trevi.

La pregunta como era de imaginarse generó tensión, pero sobre todo hizo que el esposo de la excantante estallará. El hombre sin recordar que se trataba de una entrevista en vivo le reclamó fúrico al periodista por la pregunta que hizo, pues éste consideró que lo que Infante hizo no fue una pregunta sino una afirmación.

"No, y no vuelvas a echar mentiras, Gustavo Adolfo, antes preguntas y después aseveras. No tengo demandada a Gloria Trevi, al contrario, a mí me están demandando también. Y está en manos de los abogados. El 21 de marzo me notificaron”, respondió Mary Boquitas.

Si bien en un vídeo que circula en internet solo se ve que el esposo de Mary Boquitas se acerca con actitud amenazante a Gustavo Adolfo Infante, el conductor del matutino Sale el sol reveló: "Me quería pegar".

Mediante su programa de YouTube, Gustavo Adolfo Infante detalló loa sucedido en el foro del programa Sale el sol, donde el esposo de María Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas quiso irse a los golpes sobre el comunicador.

De acuerdo con la declaración del periodista, el esposo de la exintegrante del clan Trevi-Andrade le empezó a gritar y posteriormente le quería pegar, pero sería su compañera Ana María Alvarado quien impidió la agresión hacia Gustavo Adolfo Infante

"Estaba este cuate gritándome y a cinco metros estaba Karla de la Cuesta, vi que entró sin ningún temor. Entiendo que la hermana de Karla de la Cuesta es una de la que tiene demandada a Raquenel, a Gloria Trevi y Sergio Andrade. El señor me quería pegar, quería acercarse a pegarme. No me moví, pero tampoco iba a dejar que me pegara. Va y veo que Ana María Alvarado lo detiene, pero el cuate ya venía sobre mí”, explicó el presentador de TV.

