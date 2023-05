Gabriel Soto e Irina Baeva; más enamorados que nunca, afirman actores

CIUDAD DE MÉXICO.- Gabriel Soto e Irina Baeva se mostraron muy enamorados durante su participación en el programa de YouTube "Pinky Promise", donde hablaron de su relación que ya casi cumple cinco años; la pareja se encuentran más unida que nunca, con planes a futuro de boda y de tener un bebé. Aunque hace unos meses, Gabriel e Irina dieron mucho de qué hablar porque se habló de un posible rompimiento, ahora se mostraron más enamorados que nunca, con planes de llegar al altar, aunque por la situación que atraviesa Rusia, país de la actriz, aún no tienen fecha del enlace, en el que Baeva sólo desea una cosa: que su padre la entregue en el altar, así lo confesó tajante al decir que no le interesa que no haya fiesta, pero que quiere que su familia esté presente.

Sin entrar en detalles, ambos reconocieron que como cualquier pareja han tenido pleitos, y altibajos, pero a pesar de la presión mediática no se han preocupado por tener que demostrarle a alguien que su amor es verdadero; Irina y Gabriel comenzaron su romance en medio de la polémica porque él estaba casado con la también actriz Geraldine Bazán, madre de su hijas Elissa y Alexa; parte de la opinión pública apostaba que la relación entre Gabriel e Irina no iba a durar, sin embargo, ya son casi cinco los años que llevan juntos.

Gabriel Soto e Irina Baeva llenan de amor "Pinky Promise"

Tomados de la mano y compartiendo besos en la boca, es como la pareja se mostró durante todo el programa en el que tuvieron que responder varias preguntas sobre su relación, en una de ellas, Soto enlista las cosas que le gustan de Irina, entre ellas su inteligencia y belleza.

"Es una mujer extremadamente inteligente, de verdad pocas personas he conocido con esa inteligencia, una belleza fuera de serie, es la mujer más hermosa que hay en el mundo, es una mujer bien luchona, nunca se da por vencida, tiene una elegancia, un porte increíble que me fascina, unos ojos que me pierdo en ellos; es una mujer luchona, bien determinada, lo que quiere y sabe y se lo propone, lo consigue a toda costa" Irina, que en todo momento dejó ver lo mucho que le gusta Gabriel, le agradeció por brindarle una familia mexicana y estar siempre para ella.

"Gracias por darme una familia mexicana, sabes que es muy importante para mi y por siempre estar ahí para mí, a pesar de todo. Te amo", expresó para después darle un beso en los labios. Otro de los momentos emotivos, fue cuando entre lágrimas, Soto le agradeció por querer a lo más importante que tiene en la vida: sus hijas; además, le prometió hacerla muy feliz todos los días.

"Hacerte la mujer más feliz todos los días, de darte todo mi amor, toda mi comprensión y gracias a ti por enseñarme tantas cosas, por esa tenacidad, por querer a mis hijas, que sabes que son lo más importante para mí y por ser la gran mujer que eres, te amo", expresó Soto en medio de los plausos de los presentes.



