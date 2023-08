Lucero estuvo embarazada de Sergio Andrade, según bioserie de Gloria Trevi

MÉXICO.— El estreno de la bioserie de Gloria Trevi había pasado un tanto desapercibido, pero en recientes horas ha cobrado relevancia, pues en dicho proyecto se ha insinuado lo que ahora podría significar una fuerte polémica para la cantante y actriz, Lucero.

Y es que al igual que cuando Mary Boquitas lanzó el podcast "En boca cerrada", en el que relacionó sentimentalmente a la intérprete de "Cuéntame" con Sergio Andrade, en esta producción a cargo de Carla Estrada, se insinúa no solo un romance sino un embarazo.

¿Lucero estuvo embarazada de Sergio Andrade cuando ella tenía 14 y él 30?

Tal y como lo adelantó la productora Carla Estrada, la bioserie de Gloria Trevi ha empezado generar controversia, pues aunque se centra en la versión de la cantante sobre su vida y lo ocurrido con el Clan Trevi-Andrade este proyecto también ha incluido a otras personalidades del medio del espectáculo, como Lucero.

En la serie de la intérprete de "Todos me miran", la exesposa de Mijares aparece, pero de un modo que quizás le sea poco agradable a ella y sus fans, pues en la bioserie se deja entrever que Lucero y Sergio Andrade durante el inicio de la década de los años 80, sostuvieron una supuesta relación ilegal.

Incluso, se señala que el romance entre la apodada 'Novia de América' y el exproductor musical habría llegado a un embarazo cuando él tenía 30 años y ella 14, dejando este fragmento de un capítulo, como uno de los escándalos más impactantes de los que fue "testigo" Gloria Trevi.

Sobre este polémico tema opinó el periodista de espectáculos, Jorge Carbajal, quien en su programa En shock transmitido por YouTube, detalló cómo es que se insinúa la relación sentimental entre la cantante y el productor, pero sobre todo el presunto embarazo.

“Todo empieza por un enamoramiento que tiene Sergio Andrade y Lucerito que era una muchachita de unos 13 años, muy chiquita, y que este señor era su productor con quien hizo temas como 'Con tan pocos años' que era una canción muy bonita hasta que entiendes el trasfondo de la letra dices ‘Que porquería’”, mencionó Carbajal en En shock.

No obstante, el periodista de espectáculos continuó detallando que fue la familia de Lucero, quien habrían descubierto el embarazo cuando ya tenía 3 meses.

Asimismo, Jorge Carbajal destacó que la cantante y el productor habría planeado huir, pues no les dejaban vivir su romance, pero el hermano de Lucero ayudó a impedirlo

“Cuando se sabe todo, se comentó que Sergio Andrade habría manipulado y enamorado, entre comillas porque era un niña, por lo que estaban teniendo supuestamente una relación amorosa. Según la versión, ellos habían planeado huir... bajo las historias de que no los dejaban vivir juntos, los papás y demás... Pero resulta que le llama Sergio a Lucerito para ultimar detalles, en la época en la que no había celulares sino de casa por lo que se podía escuchar la conversación, pero su hermano Antonio levanta la bocina y escucha que se están poniendo de acuerdo para irse”, agregó el periodista.

Finalmente, Jorge Carbajal relata que este polémico tema que abordado la bioserie de Gloria Trevi para Televisa, concluye cuando el personaje de Sergio Andrade es duramente golpeado por un grupo de hombres, los cuales le grita “le arruinó la vida a una niña de 14 años”, y “la dejaste embarazada de 3 meses. Le destrozaste la vida”.

Es con estas polémicas frases que se insinúa que de la supuesta relación ilegal que sostuvo Lucero con Sergio Andrade hubo un embarazo y un aborto.

El periodista de espectáculos afirmó que aunque no se menciona el nombre de Lucero, él puede deducir que se trata de la cantante, pues concuerda con la versión que él sabe, ya que desde hace muchos años estaba enterado de este grana escándalo.

“Obviamente no mencionan el nombre de Lucero, pero después de esto según la historia, Sergio Andrade sale huyendo buscando a dónde irse a vivir para que no la encuentren porque está temeroso de que le hagan algo más. Con Crystal ya había terminado su relación, pero llegó con ella y le pidió ayuda, fue en esa escena donde a mí me cayó el 20 porque esta historia yo la sé desde hace muchos años y efectivamente Sergio fue a buscarla por lo que había pasado con Lucero. De la muchacha que están hablando en la serie es Lucero”, finalizó el comunicador.

