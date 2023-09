Facturan en los MTV: premios a Taylor Swift y Shakira en los Vídeo Music

NUEVA YORK (AP).—En los MTV Video Music Awards 2023, hubo muchas sorpresas: la maestra de ceremonias Nicki Minaj interpretó su más reciente sencillo, la soñadora canción “Last Time I Saw You”, antes de cambiar a un adelanto de un nuevo corte de trap del álbum “Pink Friday 2”. “No me parezco en nada a ti”, rapeó, “estoy en otro nivel”.

Esa no fue la única noticia inesperada: en la primera media hora, la boy band N’SYNC se reunió en el escenario para presentar el primer premio al Mejor Vídeo Pop, que fue para la estrella Taylor Swift.

En trajes coordinados, Justin Timberlake, Joey Fatone, Lance Bass, Chris Kirkpatrick y JC Chasez compartieron escenario con Swift. Bass le entregó a la cantante un brazalete de la amistad, tal como lo hacen los fans en los conciertos de la estrella. “Son la personificación del pop”, dijo Swift al grupo.

Taylor regresó al escenario más tarde para recoger el trofeo de Canción del Año por “Anti-Hero” y el premio principal de la noche.

Shakira recibió el premio Vídeo Vanguard e interpretó un increíble popurrí bilingüe de sus décadas de éxitos con temas como “She Wolf”, su colaboración con Rauw Alejandro “Te felicito”, la viral “Shakira: Bzrp Music Sessions, vol. 53” con Bizarrap entre ellos, en un número presentado por su colaborador de “Hips Don’t Lie”, Wyclef Jean.

“MTV gracias por ser una parte tan importante de mi carrera desde que tenía apenas 18 años”, dijo Shakira. “Mis fans que siempre, siempre me apoyan en las buenas y en las malas. Muchas gracias por ser mi ejército y ayudarme a pelear todas mis batallas. Esto es para ustedes mi gente, mi gente latinoamericana, dentro y fuera de este país. Gracias por inspirarme y por inyectarme tanta fuerza y tantas ganas de seguir adelante, los quiero muchísimo”, dijo Shakira en español al final de su discurso de agradecimiento.

Mas tarde, la estrella brasileña Anitta ganó por segundo año consecutivo en la categoría de Mejor Vídeo de Música Latina y dio uno de los discursos más entrañables de la noche: “Quiero agradecerme a mí misma”, dijo risueña. ”¡Porque trabajo muy duro!”.

Karol G presentó “Oki Doki” y “Tá OK (remix)” acompañada de bailarines con trajes rosados. Peso Pluma se concentró en una sola canción con “Lady Gaga”, que entonó con una chamarra negra y lentes oscuros, rodeado de músicos igualmente de negro.

Los números en vivo fueron muchos: Cardi B y Megan Thee Stallion dieron vida a “Bongos” con una gran coreografía; Demi Lovato interpretó un popurrí de sus mayores éxitos con rock: “Heartattack”, “Sorry Not Sorry” y “Cool for the Summer” antes de que Stray Kids recibiera el premio al Mejor K-pop. Doja Cat interpretó un popurrí de nuevas canciones de su próximo álbum, “Scarlet” incluyendo “Attention, “Paint the Two Red” y “Demons”, rodeada de bailarines pintados de rojo.