Alejandra Guzmán confiesa que cuando murió su hermana Viridiana un actor estaba con ella

CIUDAD DE MÉXICO.— Alejandra Guzmán en una reciente entrevista reveló detalles de la muerte de su hermana Viridiana Alatriste; para sorpresa de varios, la cantante confesó que hace poco se enteró que cuando la también hija de Silvia Pinal perdió la vida en un accidente, iba con ella un actor de telenovelas.

¿Quién es el actor que iba con la hermana de Alejandra Guzmán cuando murió?

En una reveladora entrevista con Pati Chapoy, la cual ha sido transmitida por el programa Ventaneando, Alejandra Guzmán habló de la muerte de su hermana Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste, quien falleció en un accidente automovilístico en 1982.

Pero a modo de "primicia", la intérprete de "Día de suerte", mencionó que 40 años después del fallecimiento de su hermana se han revelado más detalles de la tragedia que sigue afectando a la dinastía Pinal.

Por lo tanto, en la charla con la periodista de espectáculos, Alejandra Guzmán confesó que la versión oficial sobre la muerte de Viridiana señalaba que la joven viaja sola al momento del accidente en el que perdió la vida, pero recientemente se enteró de que el actor Jaime Garza, quien en ese momento era el novio de su hermana, la acompañaba.

No obstante, el actor de telenovelas de Televisa en entrevistas pasadas ha declarado que, se encontraba en su casa en el momento en el que sucedió el accidente automovilístico en el que su entonces pareja sentimental falleció.

“Hasta hace poco que me contó mi hermano (Luis Enrique) que se enteró por alguien, que realmente Jaime (Garza) había estado con ella, cuando ella murió, que él se había salido del coche… Después de tantos años, ¿cómo pudo haber vivido con esa cosa en el corazón?, y no le fue nada bien en la vida”, comentó la también hija de Enrique Guzmán en la conversación transmitida en Ventaneando este viernes 1 de septiembre.

“Fue algo que yo le escribía en cartas y le decía: ‘dime qué quieres que arregle aquí y yo te ayudo’, pero yo no sabía que era eso, que la habían abandonado ahí en el accidente. Hasta ahora yo me enteré que Jaime estaba ahí con ella, fuerte ¿no?”, agregó la intérprete de "Mala Hierba".

La apodada 'la Guzmán' fue muy contundente al manifestar que quedó sorprendida de que el actor nunca hubiera hablado al respecto, y admitiera que estuvo con Viridiana cuando perdió la vida; “Esas son las cosas que a mí me sorprenden”, finalizó Alejandra.

¿Cómo murió la hermana de Alejandra Guzmán?

Silvia Pinal llamó Viridiana a su hija en honor a la famosa película del mismo nombre que protagonizó ella y dirigió Luis Buñuel.

Sin embargo, con tan solo 19 años de edad, la joven quien eligió seguir los pasos de su mamá actuando en algunas telenovelas, como "Honrarás a los tuyos" y "Mañana es primavera", así como la cinta "La seducción"; falleció a los 19 años, el 25 de octubre de 1982 en un terrible accidente de coche.

¿Qué ha dicho Jaime Garza, sobre la muerte de Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal?

El actor de telenovelas Jaime Garza, quien falleció en mayo del 2021, en entrevista con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, el histrión recordó el lamentable accidente que sufrió su novia en aquel entonces, Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal

“Sentí un poco precipitada su decisión de irse, inquieta. La vi preocupada, pero no iba tomada”, comentó el actor, quien señaló que la joven antes del accidente estaba en una reunión con amigos.

Asimismo, en aquella charla, Jaime Garza externó que fue hasta el siguiente día que supo del fallecimiento de la que era su pareja sentimental.

“Total se fue, y me fueron a tocar en la mañana, para decirme que chocó y se mató”, expresó el actor. Asimismo, señaló que se le borró la memoria de lo impactante de la noticia: “Se me fue el avión. Se me bloqueó. No recuerdo más que me fueron a tocar, porque fue una desgracia. Tenía un futuro maravilloso. Era un angelito y para la Pinal un madrazo tremendo”, relató el histrión.

