CIUDAD DE MÉXICO.— Ahora que en el programa Hoy se está llevando al cabo el mini reality “Reto 21“, Galilea Montijo decidió sincerarse y hablar del bullying que recibió por su físico.

La conductora del matutino de Televisa sin poder contener el llanto, reconoció lo mucho que le afectaron las críticas que recibió cuando tenía 30 kilos de más.

Galilea Montijo llora en pleno programa Hoy tras revelar el bullying que sufre por su cuerpo

En una reciente emisión del programa Hoy, Galilea Montijo y otros presentadores de TV hablaron del bullying que han recibido por su apariencia y tener ‘kilitos de más’.

Primeramente, la tapatía destacó que la gente es muy cruel en las redes sociales, sobre todo cuando se trata de hablar de los cuerpos de los demás.

Posteriormente, ‘Gali’ pidió a la gente dejar de usar las redes sociales para criticar y dar opiniones negativas hacia alguien más, porque esto afecta psicológicamente: “hay niñas que se mueren por un ‘like’”, indicó la presentadora.

Galilea Montijo también recordó que tras estar embarazada, el ataque hacia su figura fue brutal.

“A los 20 días después de que tuve a Mateo, estaba todavía con las grapas de la cesárea, estaba haciendo ‘Pequeños Gigantes’ y los comentarios eran terribles, hirientes, yo lloraba”, confesó la también empresaria.

Y aunque la conductora del programa Hoy afirmó que fue ella quien quiso conducir “Pequeños gigantes” después de dar a luz, no imaginó que recibiría muchos comentarios negativos y ataques que la puso mal emocionalmente e hicieron de ese tiempo uno de los más difíciles.

Sin embargo, ‘Gali’ destacó que a pesar del bullying que sufrió por su físico, volvería a conducir este programa.

“No lo volvería a hacer (conducir un programa). Vengo de una escuela donde me enseñaron que aunque te duela la cabeza o que tengas problemas, hay que estar en el trabajo siempre presente. Vengo de la escuela del compromiso a mi trabajo, la disciplina”, menciono la presentadora de TV.

Galilea Montijo se sometió a una dura dieta para bajar de peso

La también actriz destacó que no es justo que les atribuyan tanta responsabilidad por ser figuras públicas, cuando ellos también son seres humanos.

“Dicen: ‘Uno vende imagen’… yo no soy ejemplo para nadie, ni doy consejos porque no creo que sea un ejemplo para absolutamente nadie, pero sí creo que soy una persona que lo único que ha hecho es trabajar toda su vida”, aseveró la tapatía

Finalmente, la también exconductora de La Casa de los Famosos México recordó que la presión por evitar las críticas la llevaron a someterse a una dura dieta con la que bajó 15 kilos en un mes después de haber dado a luz.

“Me sometí a una dieta espantosísima que baje 15 kilos en un mes después del embarazo. Gracias a Dios no pude amamantar porque no bajó la producción de leche, digo, gracias a Dios porque creo que me hubiera ido peor haberme sometido a una dieta tan dura, tan fuerte”, relató la conductora del matutino de Televisa.

Sin embargo, entre lágrimas Galilea Montijo afirmó que esos kilos de más que obtuvo cuando se embarazó de Mateo, han sido los mejores kilos de su vida.