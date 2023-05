El primer beso documentado en la historia fue hace 4,500 años en esta ciudad

El primer beso documentado en la historia fue hace 4,500 años en una antigua ciudad y aunque es fácil deducir que es una práctica desde tiempos inmemoriales con motivaciones instintivas y afectivas, ahora la ciencia da más detalles al respecto.

Pensar en los besos remite a un abanico de significados, aunque ahora nos enfocaremos en lo que dice la ciencia sobre el primer beso documentado en la historia.

La historia y la ciencia vinculan los primeros besos con el instinto por el acto sexual como necesidad fisiológica y parte de la reproducción y conforme el ser humano evolucionó habría tomado una carga sentimental, no siempre positiva, pues el beso de Judas selló una traición.

El primer beso documentado en la historia fue en la ciudad de Mesopotamia hace 4, 500 años con la misma doble función actual, como parte del acto sexual, y para mostrar sentimientos como cariño, amor, pasión, respeto, traición e hipocresía, como ya se ha visto.

De acuerdo con algunos antropólogos, los primeros besos fueron para encontrar a la pareja ideal por medio de las señales químicas enviadas y recibidas durante el beso.

El libro The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us (La ciencia del beso: lo que dicen nuestros labios), de Sheril Kirshenbaum señala que el primer beso documentado en la historia tiene su origen en la India, hace unos 3.500 años.

La referencia aparece en el texto sagrados del hinduismo el Atharvaveda, aunque no específica para el acto de besar, sino que usa la expresión “oler con los labios” y en una parte apunta que un joven señor lame a una joven”. Por eso la autora deduce que al decir lamer, se refiere a besar.

El primer beso documentado de la historia fue en Mesopotamia hace más de 4 mil años y este dato lo revelan investigadores de la Universidad de Copenhague (Dinamarca), quienes publicaron en la revista Science que el primer beso documentado en la historia aparece en textos sumerios, una antigua civilización ubicada en Medio Oriente, parte sur o baja de la antigua Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris; es decir, en el sur de lo que hoy es Irak.

Uno de los autores es Troels Pank Arbøll, profesor de aquella universidad, quien dice que la primera evidencia textual que menciona los besos románticos y sexuales fue en la antigua Mesopotamia alrededor del año 2,500 antes de Cristo, es decir, hace 4,500 años.

La escritura se inventó en esa parte del mundo hace unos 5,200 años, con textos sumerios y acadios en tablillas de arcilla, con la escritura cuneiforme, en uso hasta 80 años después de Cristo, pero fue hasta 700 años después cuando se escribieron textos que hablan de besarse, es decir del primer beso documentado en la historia.

¿Los primeros besos de la historia, transmisores de enfermedades?

Aunque los investigadores descartan que los besos fueran detonantes transmisores de enfermedades, creen que sí pudieron ayudar a difundirlas, pues hay textos de la misma época del primer beso documentado en la historia en las tablillas, en los que se habla de una enfermedad, llamada bu’shanu, que causaba lesiones en la boca y la garganta, similares a las del herpes simple, además de otras enfermedades modernas, como la difteria.