Modelo pierde una pierna tras infectarse con una bacteria 'come carne'

MUNDO.- A principios del año 2023, la modelo estadounidense, Jennifer Barlow, se encontraba de vacaciones en las paradisiacas islas de Bahamas, su cuenta personal de Instagram mostraba lo mucho que estaba disfrutando, jamás imaginó que el viaje le haría perder una extremidad.

El pasado mes de mayo, Jennifer Barlow subió a sus redes sociales una instantánea desgarradora en la que aparecía intubada en una cama de hospital. Atrás había quedado la imagen de la influencer que cuidaba de cada detalle de su pose y el escenario que pisaba.

La foto iba acompañada de un mensaje que decía: “No hice una publicación sobre la rara infección contra la que estaba luchando porque quería concentrarme únicamente en sobrevivir... ¡Necesitaba espacio para luchar y sanar! Ahora que estoy estable quiero compartir mi historia sobre mis experiencias cercanas a la muerte a lo largo del camino”.

Según explicó Jennifer, durante su viaje contrajo una bacteria que le ocasionó la pérdida de su pierna derecha.

El primer síntoma fue una clase de “hormigueo” o “burbujeo” en su rodilla, hasta que después se prolongó a dolores intensos. Cuando regresó a su ciudad natal en Atlanta, Georgia, acudió al médico y se instaló en casa con muletas y analgésicos prescritos.

Pero todo empeoró con el paso del tiempo. Su pierna creció tres veces su tamaño. Tras otras evaluaciones, los médicos revelaron que se había contagiado de una bacteria carnívora conocida como “Vibrio vulnificus” o “comecarne”.

Jennifer Barlow no supo más debido a que entró en coma 10 días y, al despertar, el personal de salud tuvo que amputarle la pierna infectada para evitar que esta se expandiera.

En el mensaje que envió a sus seguidores en Instagram, refirió: “He sobrevivido al encontrar la magia de entregarme completamente a Dios. ¡Y sin mencionar que no podría estar aquí sin mi hermano pequeño que me salvó la vida cuando me estaba muriendo en el piso de mi cocina!”.

¿Qué es la bacteria “come carne”?

Se trata de la bacteria carnívora conocida como “Vibrio vulnificus” que, según el Departamento de Salud de dicho estado, vive en el agua de mar y tiene la capacidad de entrar en el cuerpo humano por el torrente sanguíneo a través de lesiones o cortes en la piel.

La bacteria “comecarne” también se encuentra en mariscos crudos o poco cocidos.

Los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos) revelaron que esta bacteria podría afectar a personas de la tercera edad y gente que tenga comprometido su sistema inmunológico; lo más alarmante es que el organismo dijo que una de cada tres personas que se infecta con dicha bacteria muere

Al contraer la bacteria, se espera que con antibióticos la persona se cure en tres días; sin embargo, los CDC aseguran que un porcentaje menor requerirá acudir a salas de cuidados intensivos y, tal vez, amputación.